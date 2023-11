Ausblick für Gold 2024

Quelle: ProRealTime.com

Dem Gold-Preis seht ein turbulentes Jahr bevor. Gilt das nicht für jedes Jahr? Da Gold gemeinhin als Krisenwährung gilt, wird jede Krise, die entsteht, immer auch eine entsprechende Auswirkung auf den Preis haben. Dies war in diesem Jahr nicht immer zu beobachten. Ungeachtet dessen ist die Jahresstatistik in einem US-Wahljahr recht interessant und daher hier zu beachten.Eine Jahresauftaktrallye bis Mitte Februar ist in neun von 13 Wahljahren zu beobachten. Ab diesem Zeitpunkt bis Mitte Mai überwiegen dann Verlustjahre im Verhältnis 9 zu 4. Das 9 zu 4 Verhältnis zieht sich in einem Wahljahr weiter durch. Es ist im positiven Sinn von Mitte Mai bis Anfang Juli ebenso zu beobachten, wie von Anfang Juli bis zum Jahresende im negativen Sinn.In ausgewählten Phasen kann Gold in einem Wahljahr also recht gut performen, in anderen Phasen gibt es aber gewonnenes Terrain wieder ab.