Dark Money, 40% Zinsen, Gates & Gold

Die Bürger halten sich bei neuen Heizungen bei Wärmepumpen immer mehr zurück. Der Streit über das Gebäudeenergiegesetz ist ein Grund dafür.In der Türkei werden die Leitzinsen auf 40% angehoben, was noch immer deutlich unter der aktuellen Teuerungsrate von 61% liegt.Der "Climate Emergency Fund" (CEF) aus Beverly Hills verbuchte 2022 Geldzuflüsse von 6,1 Millionen Dollar, die großteils an "Klimaaktivisten" für Stör- und Zerstörungsaktionen weitergeleitet wurden. Spender sind u.a. Hollywood-Schauspieler und -Produzenten.Man wird dank KI immer weniger arbeiten? Für Bill Gates erscheint eine 3-Tage-Woche denkbar, wenn Maschinen alle Arbeiten erledigten.Gold bleibt weiter spannend. Der November-Kontrakt verzeichnete hohes Volumen und auch in den Folgemonaten wird auf steigende Preise gewettet.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)