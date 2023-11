Gold und Silber

Gold sah gestern Anschlusskäufe und konnte den Widerstand überwinden. Im Dezember-Future ist nun der Bereich um 2.100 USD als letzte Widerstandszone im Markt:Betrachten wir Gold langfristig, dann möchte ich Ihnen einmal den folgenden Chart zeigen. Gold verläuft sehr zyklisch und das tückische beim Gold ist, dass sich oft jahrelang wenig tut bzw. der Goldpreis in einer breiten Spanne konsolidiert, bis es dann zum entscheidenden Move kommt. Diese Bewegung läuft dann aber meist innerhalb von wenigen Monaten ab.Wenn wir auf die vergangenen 10 Jahre blicken, dann sehen wir eine lange Seitwärtsbewegung mit hohen Schwankungen bis 2019. Dann kam der Schub nach oben und dieser ging sehr schnell innerhalb von 12 Monaten:Nun hatten wir von 2020 bis 2023 eine ähnliche Entwicklung. Ordentliche Schwankungen in der Bandbreite zwischen 2.100 auf 1.650 USD. Nun könnte der Move nach oben anstehen. Eine Bewegung auf 2.400 USD erscheint mir das Minimum in diesem Zuge zu sein und ist auch mein Ziel für das kommende Jahr 2024.Silber zog auch gut an und die nächsten Stunden und Tage werden uns mehr Aufschluss geben, wie es weitergeht. Ich möchte noch die Silber-Position aufstocken, die wir im Oktober gekauft haben. Mein Plan ist, dies in dem kommenden Rücksetzer zu tun:Der GDX gestern mit Schwung, da auch endlich die ganz großen Werte einmal gekauft wurden:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.