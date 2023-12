Technische Marktanalyse vom 03.12.2023: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Im Oktober testete Gold noch eine wichtige Unterstützungszone, um anschließend eine neue Aufwärtsbewegung zu etablieren. Diese wurde schulbuchmäßig durch eine Korrekturbewegung unterbrochen, die genau an eine weitere alte Unterstützungszone führte. Zum Wochenende konnte das Edelmetall einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis erzielen.Ein Erreichen des Intradaytops von Anfang Mai dürfte nur noch eine Formsache sein. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich oder haben, wie im Fall des MACD-Indikators gerade erst ein Kaufsignal generiert. Ein neues Top sollte also möglich sein, wenngleich anschließend wieder mit einer Korrektur zu rechnen sein wird.Öl hat zuletzt zwar die Abwärtstrendlinie nach oben gebrochen (was ohnehin nicht allzuviel Aussagekraft besitzt), konnte diesen Ausbruch aber nicht veredeln. Vielmehr stellt die alte Unterstützungszone, die inzwischen zum Widerstand geworden ist, eine Grenze dar, die von den Marktteilnehmern offenbar akzeptiert wird. Die im neutralen Bereich befindlichen Indikatoren geben ebenfalls keine Unterstützung für wieder anziehende Ölpreise. Der Wochenschluss deutet zudem darauf hin, dass es zum Wochenanfang eher weiter abwärts gehen dürfte.Der Bitcoin hat einen Aufwärtsschub zum Wochenschluss generiert. Dieser Schub stellt eine Fortsetzung des Aufwärtstrends dar, der zuletzt etwas an Dynamik verloren hat. Die Indikatoren geben aktuell unterschiedliche Signale und stellen damit keine Hinweise zur Verfügung. Die runde Marke von 40.000 USD dürfte in der kommenden Woche überwunden werden.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.