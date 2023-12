Gold erreichte ein neues Allzeithoch

Was für einen Unterschied zwei Wochen auf dem Markt machen können! Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich die altgedienten Bullen an der Wall Street dafür gescholten, dass sie nicht das Zeug dazu hätten, den Dow Jones in Punktereichweite zu schließen (BEVs von -0,01% bis -4,99%). Ich habe eine Woche Pause gemacht, und in meinem nächsten Artikel schloss der Dow Jones die Woche mit einem BEV von -1,51%, also in einer guten Position, wie aus dem unten stehenden BEV-Chart hervorgeht.Können die Bullen den Dow Jones in den kommenden Wochen von hier aus zu neuen Allzeithochs führen? Wenn sie genau das nicht schaffen, werden sie erbärmlich aussehen, weil sie nicht das Zeug dazu haben, den Dow Jones um die letzten 555 Punkte des Schlusskurses nach oben zu treiben, um dies zu erreichen.Hier ist der Dow Jones in täglichen Balken unten. Meine Güte, sehen Sie sich diese alten Knacker an, wie sie in der letzten Woche den Berg hinaufgelaufen sind! Ich wünschte, ich könnte das immer noch tun.Ich will ja kein Spielverderber sein, aber bei all den guten Zeiten, die wir jetzt an der Wall Street erleben, muss ich mich fragen, wer den ganzen Schnaps bezahlt. Wenn man den Statistiken glaubt, die von den Idioten im FOMC veröffentlicht werden, dann sind sie es nicht. Die Idioten haben seit der Ausgabe von Barron's vom 22. August 2022 keine "Liquidität" mehr in den Markt "injiziert", und das war nur eine winzige "Injektion" von 1,65 Milliarden Dollar. Seitdem haben sie in den letzten 15 Monaten 1.142 Milliarden Dollar aus dem Finanzsystem abgezogen.Jeder, der den Markt seit Jahrzehnten studiert, würde angesichts von 1,14 Billionen Dollar, die in weniger als anderthalb Jahren aus dem Finanzsystem abgezogen wurden, glauben, dass sich der Dow Jones in einem tiefgreifenden Bärenmarktrückgang befindet. Aber nein, letzte Woche schloss der Dow Jones nur 1,51% von einem neuen Allzeithoch entfernt. Was ist da los?!Es ist, was es ist. Aber so wie es ist, ist es nicht richtig. Das heißt, der FOMC sagt uns, dass sie immer noch Liquidität aus dem System abziehen mit einer QT, die sie im Mai 2022 begonnen haben, wie im obigen Chart zu sehen ist. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, dass die Idioten hinter den Kulissen irgendwie, irgendwie etwas ganz anderes machen; wie die Bereitstellung von Alkohol und tanzenden Mädchen für die Party an der Wall Street.Die Party findet nicht nur auf dem Aktienmarkt statt. Sehen Sie sich die untenstehende 30-Jahresstaatsanleihe an, die im Februar 2020 ausgegeben wird. Seit Ende Oktober ist auch in den Anleihemarkt "Liquidität" geflossen, so dass die Rendite dieser Anleihe um 67 Basispunkte gesunken und ihre Bewertung um 12,9% gestiegen ist.Das ist kein schlechter Gewinn für eine Staatsanleihe in nur sechs Wochen. Aber die großen Geldausgeber in Washington haben massive Defizite, die das Angebot auf dem Markt für Staatsanleihen nur erhöhen und irgendwann die Nachfrage des Marktes nach den dort gehandelten Schuldverschreibungen von Uncle Sam überwältigen werden. Dies erinnert mich an ein Zitat aus Barron's World at Work in der Ausgabe vom 02. Januar 1950, das unten zu sehen ist: