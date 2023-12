Märkte 2024: Das Ende eines miesen Jahres, der Beginn eines noch schlechteren

In meinem letzten Bericht für das Jahr 2023 wollte ich die großen Themen unverblümt auf den Punkt bringen - von den Schulden- und Staatsanleihemärkten bis hin zu den Themen USD, Inflation, Risikomärkte und physisches Gold. Dieser Bericht wird nicht kurz sein, aber hoffentlich einfach. Niemand mag harte makroökonomische Fakten, vor allem nicht auf Weihnachtsfeiern, also werde ich meinen Champagner im Stillen schlürfen und stattdessen meine Ansichten hier mitteilen.Der Falke Powell spricht jetzt also von einer Zinssenkung im Jahr 2024. Powell ist jedoch weder ein Falke noch eine Taube, sondern eher ein Truthahn oder, im Geiste von Weihnachten, eine gekochte Gans. Die traurige, aber einfache Tatsache ist, dass unser Fed-Vorsitzender, wie so viele der so genannten "Experten", ein echtes Problem damit hat, Versagen zuzugeben oder ehrlich zu sprechen - weshalb ich vor langer Zeit empfohlen habe, gegen die Experten zu wetten...Für alle, die meine unverblümten Ansichten über die US-Schuldenmärkte, die Volatilität von Anleihen, Zinsschwankungen und die Fed-Rede im Vergleich zur Fed-Ehrlichkeit (unser erstes Oxymoron) verfolgt haben, dürfte diese Kehrtwende in Richtung Zinssenkungen keine Überraschung sein. Überhaupt keine. Wie bereits mehrfach angedeutet, machen steigende Zinsen Dinge kaputt, und es sind so viele Dinge kaputt gegangen (Banken, Gilts, USTs, die Mittelschicht...), dass selbst Powell dies nicht mehr leugnen kann.Wie ich bereits Anfang des Jahres schrieb, hat Powell die Zinsen nur erhöht, damit die Fed wenigstens etwas zu kürzen hat, wenn die geleugnete Rezession, in der wir uns bereits befinden, laut dem stets zu spät erscheinenden NBER zu einer offiziellen Rezession im Jahr 2024 wird. Powell ist natürlich ein Politiker, und wie alle Politiker hat er die Kunst erlernt, die Wahrheit zu verbiegen, um seine Karriere und sein Vermächtnis zu begradigen.Aber selbst Powell wusste (und weiß immer noch), dass sich Amerika bereits in einer hartnäckigen Rezession befindet, die nach billigeren Zinssätzen und noch mehr Schulden dürstet - trotz all seiner Rhetorik, das Inflationsziel mit seinem pseudo-Volcker-ähnlichen Profil "höher für länger" zu erreichen...Die Beweise für diese Rezession sind, wie gesagt, buchstäblich überall zu finden - von klassischen Wirtschaftsindikatoren wie der Renditekurve (invertiert), dem Conference Board of Leading Indicators (im letzten Dezember unter die 4%-Schwelle gefallen) und einem dramatischen Rückgang der M2-Geldmenge um 4% (von Natur aus deflationär) bis hin zu grundlegenden Main-Street-Indikatoren wie rekordverdächtigen Konkursanmeldungen, anhaltenden Entlassungen und ebenso rekordverdächtigen Zahlungsrückständen bei Autos und Kreditkarten - die alle vom Oliver Anthony Indicator zusammengefasst werden.Aber es gibt noch mehr Gründe, warum diese Zinssenkungen keine Überraschung sind... Vergessen Sie dies nie: Die Fed dient der Wall Street (und den Kapitalertragssteuern), nicht der Main Street. Und die Wall Street schreit geradezu nach Hilfe. Der überbewertete und nach billigen Krediten süchtige S&P 500 (angeführt von nur 7 Namen) ist durchsetzt mit zahllosen Zombie-Unternehmen, die im Jahr 2024 auf eine Umschuldung in Höhe von 740 Milliarden Dollar und im Jahr 2025 auf weitere 1,2 Milliarden Dollar blicken - und das alles bei den derzeit höheren Zinssätzen von Powell.Das ist ein Problem. Und Onkel Sam muss damit rechnen, dass 30% seiner Schuldscheine im Wert von 34 Mio. Dollar (etwa 17 Mio. Dollar) in den nächsten 36 Monaten zu ebenfalls höheren, von Powell angetriebenen Zinssätzen neu bewertet werden. Auch das ist ein Problem. Und wie ich gewarnt habe: Die Zinsen müssten gesenkt werden, um ein Blutbad an den Märkten und eine Schuldenfalle für Staatsanleihen zu vermeiden. Et voila - da kommt Powell und kündigt Zinssenkungen an. Ein echter Schocker...Macht eine solche Voraussicht mich/uns zu Hellsehern? Mit mystischen Kräften gesegnet? Wohl kaum. Die Vorhersage von kurzfristigen Bewegungen an den Märkten oder sogar der Meinung eines Fed-Beamten (was im Grunde genommen dasselbe ist) ist in der Tat ein Taschenspielertrick. Niemand kann den Tag, die Stunde oder auch nur den Monat eines Wendepunktes vorhersagen.Aber wer die Defizite, die Schuldenmärkte und damit die Fehlfunktionen der Anleihen verfolgt, kann aus den Signalen (d. h. aus der grundlegenden Mathematik) eine ziemlich gute Vorstellung davon gewinnen, was auf ihn zukommt. Solche Instinkte sind nichts Radikales oder Geniales, sondern laufen auf den gesunden Menschenverstand hinaus, etwas, das die meisten von uns besitzen. So wie die meisten von uns an einem bewölkten Tag nach einem Regenschirm greifen - weil, nun ja: Die Wolken warnen vor Regen.Die Wolken, die wir an den Anleihemärkten beobachtet haben, waren für jeden, der bereit war, die Augen zu öffnen, leicht zu erkennen - außer vielleicht für Politiker, die es vorziehen, ihren gut gemachten Kopf im Sand zu vergraben. Monatelang haben wir mit unseren geduldigen kleinen Fäusten darauf hingewiesen, dass Schulden tatsächlich von Bedeutung sind und somit auch die Anleihenmärkte von Bedeutung sind.Mit dieser einfachen (d.h. vom gesunden Menschenverstand geprägten) Prämisse im Hinterkopf hatten wir daher sehr wenig langfristiges Vertrauen in die kurzfristigen Worte oder die Politik unserer gabelzüngigen und finanziell gefangenen Zentralbanker über "höher für länger". Wie Luke Gromen und offen gesagt auch Charles Calomiris von der St. Louis Fed haben wir gesehen (und immer und immer wieder davor gewarnt), dass die Kosten für die eigenen Schuldscheine von Onkel Sam unter Powells "höher-für-länger"-Memo-Krieg gegen die Inflation scheitern würden.Und warum? Aus dem einfachen Grund, dass steigende Schuldenkosten die Fed zwingen würden, die Zinssätze zu senken und schließlich mehr Geld zu drucken, nur um die wahren Zinskosten von Onkel Sam zu bezahlen. Das nennt man "Fiskalpolitische Dominanz".Kurz gesagt, trotz all der Zinserhöhungen und des Aufplusterns der Brust von Powell sahen wir eine Zinspause sowie Zinssenkungen als praktisch unvermeidlich an. Wie gewarnt, hat Powell dann die Zinserhöhungen pausiert. Und nun, da sich das Jahr 2023 auf ein katastrophales Ende zubewegt, spricht er von Zinssenkungen für 2024. Nochmals: Das ist kaum ein Schock. Und hier ist der Grund dafür.Wenn die offizielle (im Gegensatz zur ehrlichen) CPI-Inflation sinkt, während die Zinsen (am besten gemessen an der Rendite der ungeliebten 10Y UST) steigen, dann gehen die "realen" (d.h. inflationsbereinigten) Zinsen in den positiven Bereich und nach Norden.