Harte Landung!

Weltweit hat sich eine gefährliche Gemengelange zusammengebraut. Deutschland, dessen Bürger beim Vermögensstatus in der EU weit hinten rangieren, ächzt unter der Zuwanderung, die laut Prof. Raffelhüschen unnötige Kosten von 5,8 Billionen Euro verursacht.Die Ampel finanziert laut Minister Lindner ca. 50% der Unterstützung der Ukraine, Geld ist also knapp. Eine Erhöhung der Ticketsteuer auf Flugtickets soll 580 Mio. € einbringen, aber wie sollen die Einnahmen um 36% steigen, wenn die Steuer um 19,2% angehoben wird?In den USA zieht die Inflation wieder an, was zu Verunsicherung führt. An Zinssenkungen führt aber kein Weg vorbei, denn die ausufernden Schulden werden langsam unbezahlbar. Alleine im Dezember verbuchten die USA ein Haushaltsdefizit von 129,4 Mrd. $. International nehmen die Spannungen zu.Ein Angriff Chinas auf Taiwan könnte 10 Billionen $ kosten. Der Gaza-Konflikt breitet sich aus. Gerade hat eine US-geführte Kampfgruppe Ziele der Huthi im Jemen angegriffen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)