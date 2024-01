Das ist eine Revolution!

Nichts, was die Ampel anfaßt, scheint ihr zu gelingen. Um die Bauern etwas zu stützen, bringt Landwirtschaftsminister Özdemir eine neue Belastung für alle Verbraucher ins Gespräch. Gleichzeitig versenkt man im Senegal Millionen für "klimafreundliche" Kochherde.In Baden-Württemberg ruft der Netzbetreiber TransnetBW zum Stromsparen auf. In Allschil, Kanton Basel-Landschaft, wird Mietern von einer Hausverwaltung eine maximale Raumtemperatur von 21 Grad vorgeschrieben, das WEF läßt grüßen. Eben dieses WEF sieht in der "Generation Z" eine große Chance, denn diese Gruppe sollte besonders leicht für CBDC´s zu gewinnen sein.In China entwickelt das Unternehmen Betavolt eine Atombatterie, die 50 Jahre ohne Wartung Strom liefern soll.Die Bundeswehr soll sich auf einen Krieg gegen Rußland vorbereiten, der schon im Sommer 2025 drohen könnte. Die NATO soll in Kampfbereitschaft versetzt werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)