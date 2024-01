Wie sich der Januar-Effekt im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat

Der Januar-Effekt, benannt nach der wahrgenommenen Marktanomalie, bei der die Aktienrenditen im Januar höher sind als in anderen Monaten, ist ein Thema, das seit seiner ersten Erwähnung im Jahr 1942 von Interesse ist. Traditionell wird dieser Effekt auf das "Tax-Loss-Harvesting" am Jahresende zurückgeführt, bei dem die Anleger ihre Nachzügler abstoßen, um die Kapitalertragssteuer auszugleichen, was zu einer Verkaufswelle im Dezember führt. Es wird angenommen, dass darauf im Januar eine Kauforgie folgt, da die Anleger Aktien zurückkaufen, was die Nachfrage und die Preise ansteigen lässt.Andere Erklärungen für den Januar-Effekt sind der Zufluss von Bargeld aus Jahresendprämien in den Aktienmarkt, die Zunahme steuerlich geschützter Altersvorsorgekonten (IRA, 401(k)s usw.) und die Verbreitung neuer Anlageinstrumente und regulatorischer Änderungen. Hinzu kommt eine gefühlte Zunahme der Investitionstätigkeit, da die Menschen ihre Neujahrsvorsätze, mehr zu investieren, in die Tat umsetzen. Schließlich wird der Januar seit langem mit einem Neuanfang und positiver Stimmung in Verbindung gebracht. Eine kürzlich durchgeführte YouGov-Umfrage ergab, dass etwa ein Drittel der amerikanischen Erwachsenen Neujahrsvorsätze für 2024 gefasst hat.Der Januar-Effekt mag in der Vergangenheit ein ausgeprägter Trend gewesen sein, aber in den letzten Jahren hat er sich immer mehr abgeschwächt. Werfen Sie einen Blick auf den folgende Chart. Sie zeigt die durchschnittlichen monatlichen Gewinne für den S&P 500 in zwei Zeiträumen: den 30-Jahres-Zeitraum bis Ende 1993 und den darauf folgenden 30-Jahres-Zeitraum bis Ende 2023.Wie Sie dem Balkenchart auf der linken Seite entnehmen können, war der Januar mit einem durchschnittlichen Wertzuwachs der Aktien von 1,85% der beste Monat für die Rendite. Das ist deutlich mehr als im Dezember, dem zweitwichtigsten Monat, in dem der Aktienmarkt durchschnittlich 1,55% zulegte. Im Laufe der nächsten 30 Jahre änderte sich jedoch etwas, und der Januar belegte nicht mehr den ersten Platz, sondern fiel auf den achtbesten Monat zurück, in dem die Aktien nur um 0,28% stiegen.Die gleiche Beobachtung lässt sich bei den Small-Cap-Aktien machen. In der Zeit vor 1993 übertraf der Russell 2000 im Januar mit einem durchschnittlichen Anstieg von erstaunlichen 4,37% bei weitem die Performance des Monats. Dieser enorme monatliche Gewinn ging in den folgenden 30 Jahren in einen leichten Verlust über, während November und Dezember die unangefochtenen Spitzenreiter wurden.Was ist also passiert? Vielleicht nichts. Vielleicht gibt es das Phänomen immer noch, es ist nur geschrumpft und hat eine kürzere Dauer. Wie auch immer die Erklärung aussehen mag, ich rate Anlegern und Händlern, diesem Phänomen mit einer gesunden Portion Skepsis zu begegnen. Meiner Meinung nach ist es für die Marktteilnehmer besser, die Fundamentaldaten und die langfristigen makroökonomischen Trends im Auge zu behalten, anstatt zu versuchen, eine zunehmend fragwürdige Anomalie auszunutzen.Sie haben mich schon oft sagen hören, dass die Regierungspolitik ein Vorläufer des Wandels ist, und wenn das der Fall ist, wird das Jahr 2024 eine Menge Veränderungen mit sich bringen, die die Anleger kennen sollten. Je nach Quelle stehen in diesem Jahr zwischen 40 und 50 nationale Wahlen an, was dieses Jahr zum größten Jahr mit nationalen Wahlen in der Geschichte macht.Bloomberg Economics hat errechnet, dass die Wähler in Ländern, die 41% der Weltbevölkerung und 42% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) repräsentieren, in diesem Jahr die Möglichkeit haben, eine neue Führung zu wählen. Dazu gehören auch die Wähler in den USA, wo es offenbar zu einem erneuten Duell zwischen Ex-Präsident Donald Trump und Amtsinhaber Joe Biden kommen wird. Weitere namhafte Staatsoberhäupter, die sich 2024 zur Wiederwahl stellen, sind Indiens Narendra Modi, Venezuelas Nicolas Maduro und die Rivalen Wladimir Putin aus Russland und Wolodymyr Zelenskyy aus der Ukraine.Historisch gesehen waren Wahljahre für die Aktienmärkte günstig. Seit 1928 ist der S&P 500 in diesen Jahren im Durchschnitt um 7,5% gestiegen, während Aktien in 75% der Fälle positive Gewinne verzeichneten, so RBC Wealth Management. Aber auch hier gilt, dass es irreführend sein kann, sich nur auf historische Muster zu verlassen. Meiner Meinung nach ist es viel wichtiger, die zugrundeliegenden Wirtschaftsindikatoren, die Unternehmensleistung und die breiteren Markttrends zu verstehen, die den langfristigen Wert bestimmen.Anleger sollten auch der Diversifizierung ihres Portfolios Vorrang einräumen und eine Mischung von Vermögenswerten sicherstellen, die ihrer Risikotoleranz und ihren Anlagezielen entsprechen. Wie immer empfehle ich eine Gewichtung von 10% in Gold, wobei die Hälfte in physisches Gold (Barren, Münzen, Schmuck) und die andere Hälfte in hochwertige Goldbergbauaktien, Investmentfonds und börsengehandelte Fonds investiert werden sollte.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 16. Januar 2024 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.