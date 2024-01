Die Goldrendite-Bewegung schreitet voran

Ich habe dieses Geschäft mit einer einfachen These begonnen. Das Interesse wird Gold auf den Markt ziehen; ohne Interesse verschwindet das Gold in privaten Horten. Der offensichtliche Grund ist, dass die Menschen eine Rendite wollen. Ohne Rendite legen sie ihr Gold beiseite und versuchen, Risiken zu vermeiden. Eine Rendite bietet einen Anreiz, das Gold herauszuholen. Jeder möchte einen Gewinn erzielen. Es gibt einen weniger offensichtlichen Grund, aber er ist wichtig.Solange Gold keine Rendite abwirft, kann Warren Buffet (und viele andere) es als barbarisches Relikt abtun, einen nutzlosen Klumpen Metall, der nicht produktiv ist. Der Besitz von Gold reduziert sich auf eine reine Spekulation, eine Wette auf die Preisentwicklung (vielleicht eine kluge Spekulation). Die meisten Menschen im Westen können sich nicht damit anfreunden, einen Klumpen Metall zu halten und darauf zu warten bzw. zu hoffen, dass sein Dollarwert steigt. Selbst wenn die Menschen wissen, dass der Dollar abwerten soll, selbst wenn sie wissen, dass die Politik der US-Notenbank darauf abzielt, den Dollar abwerten zu lassen, sehen sie Gold als einen Lieblingsstein und nicht als die Lösung für die Inflation. Vor allem institutionelle Anleger.Das Bankensystem hat ein ähnliches, aber etwas anderes Problem mit Gold. Das Geschäftsmodell des Bankwesens besteht darin, eine Rendite auf das Vermögen zu erwirtschaften. Die Banken erwirtschaften X an Vermögenswerten, während sie Y an ihre Anleger zahlen. Der Gewinn der Bank ist X - Y. Metall, das in einem Tresorraum eingeschlossen ist, passt nicht wirklich in dieses Modell. Selbst Banken, die diese Dienstleistung anbieten (z. B. die Zürcher Kantonalbank), erheben lediglich eine Servicegebühr, die mit ihrem Hauptgeschäft nichts zu tun hat. Und Banken sind nicht effizienter im Betrieb eines Sicherheitslagers als ein Logistikunternehmen (z. B. Brinks). Gold und das Bankensystem haben sich schon seit langem voneinander entfernt.Es gibt jedoch ein Problem, wenn Sie Goldprodukte aus dem Einzelhandel zu Hause aufbewahren, wie z. B. die Goldmünze der Wiener Philharmoniker. Sie können sie in der Regel nicht versichern. Um sie zu verkaufen, können Sie sie zu einem Münzhändler tragen. Während der Geschäftszeiten. Der Händler wird Ihnen einige Prozentpunkte weniger zahlen, als Sie ihm gezahlt haben. Oder Sie können die Münze per Post verschicken und werden innerhalb weniger Tage bezahlt.Wenn Sie kurzfristig Bargeld benötigen, können Sie kein Geld gegen Goldmünzen leihen, die Sie zu Hause aufbewahren. Sie müssen sie verkaufen, was mit Mehrwertsteuer und/oder Kapitalertragssteuer verbunden sein kann. Außerdem ist die Spanne zwischen Angebot und Nachfrage bei Münzen für den Einzelhandel groß. Und wenn der Preis in der Zwischenzeit gestiegen ist, haben Sie am Ende weniger Gold als vorher.Vor diesem Hintergrund können Sie den Nutzen des Bankensystems verstehen. Die Vermögenswerte des Bankensystems sind so viel benutzerfreundlicher. Sie sind in jeder Hinsicht besser. Nun, mit einer Ausnahme - der Fiatwährung.Und so hat Monetary Metals das Konzept der Goldrendite in der modernen Welt geschaffen. Es ist ein Wendepunkt für Gold und gibt dem Gold einen Großteil seines früheren Nutzens zurück. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, die eigenen Ersparnisse durch Zinseszinsen auf das Gold zu vermehren. Bislang fand dies jedoch außerhalb des Bankensystems statt.Und nun wurde der nächste Schritt getan: Monetary Metals gab bekannt, dass die Gefion Capital AG in Zürich eine auf Gold lautende Note emittieren wird. Dies ist der nächste Schritt in der Entwicklung der Goldrendite - Anleger können über das Bankensystem auf diese Anleihe zugreifen und dabei die etablierte Infrastruktur nutzen: Schweizer ISIN, Bloomberg Terminal und Over-the-Counter. Die Anleihe ist durch Gold-Leasingverträge und Goldanleihen von Monetary Metals besichert.Warum schreibe ich das? Nicht, um mir selbst auf die Schulter zu klopfen oder um zu sagen: "Hey, das ist cool!" Es geht um etwas viel Wichtigeres. Wenn Gold in großem Maßstab auf den Markt kommen soll, wenn dies eine Bewegung sein soll, die die Welt verändert, dann muss es ein Goldrenditeprodukt für jede Kundennische geben. Und das Bankensystem ist kaum eine Nische, es ist der dominierende Kanal für alle Arten von Finanzprodukten. Jetzt gibt es also zum ersten Mal in Europa (und in anderen Ländern) ein goldhaltiges Produkt für den Bankenkanal. Und eine neue Art von Kunden.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 18. Januar 2024 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.