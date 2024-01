Der Mega-Crash kommt 2024  Harry Dent

Harry Dent, Gründer von HS Dent, warnt in einem Interview mit Kitco News, dass die "Alles-Blase" 2024 endlich platzen wird. Er prognostiziert einen Zusammenbruch nahezu aller Vermögenswerte. "Wir werden erst in der zweiten Jahreshälfte wissen, ob wir das durchstehen können. Und das Problem ist, dass die Dinge bis dahin sehr schnell gehen könnten", sagt er. "Blasen platzen, weil sie von Natur aus so extrem werden – wenn die Leute nur in Dinge investieren, weil sie steigen."Seine ursprüngliche Prognose berichtigt er, sein Timing sei falsch gewesen. "Der normale Verlauf ist, dass wir einmal pro Jahrzehnt eine Rezession haben. Wir haben sieben bis acht Jahre lang einen Boom, und dann gehen wir langsam für zwei bis drei Jahre in eine Rezession. Auf diese Weise bleibt unsere Wirtschaft gesund", erklärt er. "Das ist es, was wir seit 2008 verhindern wollen. Wir lassen kein Scheitern zu, weil sie Angst haben, dass bei einem Scheitern das ganze Schloss zusammenbricht. Das hier ist viel globaler. Es gibt fast nichts, was noch nicht geplatzt ist."Dent warnt davor, dass der Aktienmarkt, sobald der Verkauf beginne, um etwa 60% von seinen jüngsten Höchstständen fallen könnte. "Das wäre die mittlere Abwärtswelle", sagt er und weißt darauf hin, dass wir die erste Welle im Jahr 2022 gesehen haben. "Jeder große Crash in der Geschichte hatte drei Abwärtswellen." Die letzte Welle würde darauf folgen, den größten Schaden jedoch würde die zweite Welle anrichten.Auf die Frage, warum Gold ebenfalls von Verkäufen gefährdet ist, antwortet Dent: "Im Jahr 2008 hielt sich Gold in der Anfangsphase des Jahres 2008 und stürzte erst in den zweiten beiden Quartalen ab, dann stürzte es kurzzeitig um etwa 45 Prozent ab und stieg dann wieder an", bemerkt er. Gold habe damals nicht den schlimmsten Absturz erlebt, einen deutlichen Rückschlag erlitt es aber dennoch. Dent geht davon aus, dass sich der gleiche Zyklus dieses Mal wiederholen wird. Zuvor könnte der Goldpreis aber neue Rekordhöhen von 2.200 bis 2.300 Dollar pro Unze erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de