Goldpreis unruhig vor Veröffentlichung des US-BIP

Nach einem Bericht der Website Investing.com , musste der Goldpreis am Donnerstag deutliche Verluste hinnehmen, da sich die Händler in Erwartung einer Reihe von US-Wirtschafts- und Zinsindikatoren zurückhaltend gegenüber dem Edelmetall zeigten.Der Bullionpreis fielen am Mittwoch um 0,7%, wobei eine gewisse Schwäche des Dollar weitgehend ignoriert wurde, da die Erwartung wichtiger Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zur Inflation die Zinsunsicherheit erhöhte.Gold litt unter den zunehmenden Wetten auf eine spätere Zinssenkung durch die US-Notenbank. Eine Reihe von Rekordständen an der Wall Street dämpfte ebenfalls die Nachfrage, da sich die Anleger risikoreicheren und ertragreicheren Anlagen zuwandten.Trotz der Verluste hielt sich der Goldpreis jedoch weitgehend innerhalb der Handelsspanne zwischen 2.000 $ und 2.050 $ je Unze, die sich in der vergangenen Woche herausgebildet hatte, als die Verschlechterung der geopolitischen Lage im Nahen Osten die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöhte.Die Fed warnte vor der Möglichkeit, die Zinsen länger hoch zu halten. Diese Warnung sowie starke Inflations- und Arbeitsmarktdaten führten dazu, dass Händler ihre Wetten darauf, dass die Fed bereits im März 2024 mit Zinssenkungen beginnen könnte, nach und nach zurücknahmen. Dies führte zu einem schwachen Start des Goldpreises in das Jahr 2024.Hohe Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten für den Kauf von Bullion und schmälern die Attraktivität des Edelmetalls. Es wird zwar erwartet, dass Gold in diesem Jahr von den US-Zinssenkungen profitieren wird, doch bleibt der mögliche Zeitpunkt der Senkungen ungewiss.© Redaktion GoldSeiten.de