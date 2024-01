Notenbanken

Die EZB machte gestern den Anfang für das Jahr 2024 und hat den Leitzins unverändert belassen. Somit verharrt der Leitzins in Europa bei 4,50%. Am kommenden Mittwoch (31.01.) wird die US-Notenbank FED tagen und auch hier stehen die Zeichen auf einer Beibehaltung des Leitzinses bei 5,25% - 5,50%:Die nächste Sitzung der FED findet erst im März statt und in den vergangenen Tagen haben sich die Erwartungshaltungen doch deutlich verschoben. Waren vor einem Monat noch über 83% der Meinung, dass die FED die Zinsen senkt, sind es aktuell nur noch 51,60%:Erst in der Mai-Sitzung erwartet eine klare Mehrheit (91,50%) mindestens einen Zinsschritt nach unten:Gold läuft weiterhin seitwärts und es gab in dieser Woche kaum Bewegung:Silber hat sich drei Tage lang erholt. Noch ist die Konsolidierung nicht abgeschlossen:Die Goldaktien weiterhin "schwierig" und der Handel zerfahren. Im GDX sehe ich noch ein kleines offenes GAP bei 27 USD, das nicht ganz geschlossen wurde. Ansonsten sind die Bewegungen eher nach Tageslaune:Die Edelmetallpreise konsolidieren und die Goldaktien sind weiterhin eher richtungslos. Besonders die großen und schwer kapitalisierten Werte wie eine Barrick oder eine Newmont liegen da wie Blei. Newmont notiert nach einem zwischenzeitlichen Ausflug nach oben erneut im Bereich der Jahrestiefs. Geduld ist gefragt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.