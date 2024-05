Resolute Mining Ltd. mit Quartalszahlen

"Druckfrisch" die Quartalszahlen von Resolute Mining , die nach Börsenschluss in Sydney veröffentlicht wurden: Link Es wurden im Quartal 76.351 Unzen auf den beiden Goldminen produziert und die AISC lagen bei 1.487 USD. Verkauft wurden 69.000 Unzen Gold zu durchschnittlich 1.950 USD. Die Goldverkäufe waren durch die Osterfeiertage etwas verzögert.Rund 7.000 Unzen lag man hinter der vollen Produktionskapazität, da man einen zwei Wochen Shut-Down in der Sulfid-Anlage auf Syama hatte. Dafür sind die Kosten, die auf dem Niveau des Vorquartals lagen, sehr gut.Resolute hat im Quartal eine letzte Zahlung von 25 Millionen USD für die Rückzahlung der Finanzierungsfazilität getätigt und ist nach dieser Zahlung nicht mehr "gehedged", es gibt also kein Goldvorwärtsverkäufe mehr.Die Finanzen sehen solide aus. Aus den Minen wurde ein operativer Cash-Flow von 52,8 Millionen USD erzielt, davon knapp 25 Millionen USD an Capex investiert und 26,3 Millionen USD sind in die Rückzahlung des Kredits geflossen. Ende des Quartals hatte Resolute 80,70 Millionen USD an Cash und Gold:Die Firma hat eine Netto-Cash-Position von 33,9 Millionen USD. Für mich ein gutes Quartal von Resolute Mining und ich bin zufrieden. Die Firma ist nun frei von Goldpreisabsicherungen, was den Goldbullen gefallen dürfte.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.