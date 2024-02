Die Jagd nach dem Traum

Als ich letzten Monat tief in meinem siebzigjährigen Gedächtnis kramte und verzweifelt versuchte, eine Anekdote zu finden, die in irgendeiner Weise die Emotionen einer Generation von Anlegern wecken könnte, die ganz neu in der Welt der Investitionen in Junior-Ressourcen sind, stieß ich auf die Geschichte von "Jammie", dem kleinen Iren, der einer ganzen blaublütigen Maklerfirma beibrachte, wie man eine Inflationsspirale in den 1970er Jahren bewältigt.So schwierig das auch war, es ist einfach, ein altes Märchen zu erzählen, das man im Laufe der Jahre Hunderten von Zuhörern und Lesern erzählt hat, nicht anders als das sprichwörtliche Radfahren. Was nicht einfach ist, ist der Versuch, in den eigenen Erfahrungen irgendeine Form oder Gestalt der Symmetrie mit dem Umfeld zu finden, mit dem wir alle heute konfrontiert sind.Nicht zuletzt dank des Internets und in jüngster Zeit der Dominanz der sozialen Medien müssen jüngere Anleger keine ernsthafte Lektüre - im Sinne einer "Due Diligence" - durchführen, um alle Fragen zu dem Wertpapier, das sie besitzen (oder besitzen wollen), beantworten zu können, denn sie brauchen nur ein Internetsignal und können jede angebotene Meinung mit zwanzig verschiedenen Investitionsargumenten für den Besitz des Wertpapiers abrufen.In meinen Anfangsjahren erhielt ich eine von der "Financial Post of Canada" angebotene Karte, die buchstäblich alle relevanten Informationen - alle finanziellen, sollte ich hinzufügen - über jedes an der kanadischen Börse notierte Unternehmen enthielt. Die US-Version für uns junge Haudegen der 1970er Jahre war "The Value Line Investment Survey", die jungen Finanzabsolventen wie mir die einzigartige Möglichkeit bot, alle Kennzahlen zu ermitteln und sie mit anderen Unternehmen in ähnlichen Branchen zu vergleichen, um ein Ranking-System als Voraussetzung für Investitionen zu erstellen.Zu sagen, dass es eine quälende Aufgabe für einen Mann war, der als Kind "hyperaktiv" war (lange bevor die Welt beschloss, diesen Begriff als Krankheit namens "ADHS" zu stigmatisieren), ist eine Untertreibung. Aus diesem Grund wechselte ich an der Universität das Fach Buchhaltung, aber nicht bevor ich ein Nebenfach "Erbsenzählen für Anfänger" belegt hatte, so dass ich in den seltenen Momenten, in denen ich die G&A-Kosten für ein junges Bergbauunternehmen nachschlagen musste, zumindest wusste, wo ich sie finden konnte.Die heutigen Märkte sind mit Abstand die verwirrendsten, denen ich je begegnet bin, und zwar in dem Sinne, dass nichts mehr vom "freien Markt" übrig ist, auf dem sich die beiden menschlichen Uremotionen Angst und Gier in ungehemmten Preisaktionen manifestieren können. Seit dem Tag, an dem die "Kohlenstoffeinheiten" von den Handelsplätzen der Weltbörsen verbannt und durch hochqualifizierte Roboter ersetzt wurden, die 50 Aufträge gleichzeitig übermitteln konnten, wozu ein Mensch einen einzigen Auftrag benötigt hätte, ist die Fähigkeit, "das Band zu lesen", den Weg der Kinderwagenpeitsche in den 1800er Jahren oder des Radiergummis an der Tafel in 1990 gegangen.Wohlgemerkt, die Fortschritte in der Technologie sind hier nicht die Bösewichte; sie sind lediglich die Boten des Wandels, die schon immer als Bedrohung für diejenigen angesehen wurden, die in den "alten Wegen" großen Komfort und Halt gefunden haben, wie in der Art und Weise, in der Jamie Dimon Bitcoin als "Mist" abtut. Diejenigen Leser, die Bitcoin besitzen, sollten sich mit der Tatsache trösten, dass Dimons Firma JP Morgan Chase die am höchsten bestrafte aller Wall-Street-Banken ist und mehr ihrer ehemaligen Mitarbeiter aus der Wertpapierbranche verbannt wurden als jede andere Wertpapierfirma weltweit.Eigentlich hätte der Film "The Wolf of Wall Street" um Jamie Dimon und nicht um Jordan Belfort gedreht werden sollen, denn alles, was Jordan tat, war, Penny Stocks zu pumpen, was Kleinanleger Millionen kostete, während Dimons Firma den LIBOR und natürlich die Edelmetalle manipulierte, was die Anleger Milliarden kostete, während Jamie in Davos als Gast auf CNBC in "Ehrfurcht" gehalten wird!Menschen auf der ganzen Welt sehen Jamie Dimon mit größter Ehrfurcht an. Ich tue das nicht.Er leitet eine Bank (JP Morgan Chase), die mehr Geldstrafen an die SEC und das Justizministerium gezahlt hat als alle anderen Geldinstitute. Seine Abteilung für den Handel mit Termingeschäften wurde immer wieder wegen Verstößen gegen die Vorschriften für "Spoofing" und "Manipulation" von Preisen festgenommen, aber nicht ein einziges Mal wurde Dimon jemals unter die Lupe genommen. Dennoch ehrt Andrew Ross Sorkin, der für CNBC schuftet und mit seinem mittelmäßigen Buch "Too Big To Fail" Millionen verdient hat, nach dem er Millionen mit dem Filmgeschäft gemacht hat, Dimon diese Woche mit einem Interview zur besten Sendezeit in Davis, bei dem die ganze Welt zusieht. Sakrileg!Die Jungs an der Wall Street kamen endlich auf ihre Kosten, als der S&P endlich die alten Höchststände vom 4. Januar 2022 übertraf und einen Schlussrekord von 4.839,81 Punkten erreichte, was vor allem auf die Rekord-Short-Positionen von Optionsarbitrageuren und Prop-Desk-Schikanen zurückzuführen ist. Während meine bearische Haltung nun offiziell auf dem Prüfstand steht, hat die NASDAQ noch kein neues Allzeithoch erreicht, und die DJ Transports sind noch weit von ihrem Allzeithoch von 16.860 entfernt, was trotz des neuen Hochs im S&P immer noch eine Nichtbestätigung der Dow-Theorie darstellt.Auch die Aufwärts-/Abwärts-Linie der NYSE, die die Aktien heute nicht zu einem neuen Höchststand geführt hat und eine ziemlich solide negative Divergenz darstellt, hinkt verzweifelt hinterher.