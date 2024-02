Brazilian Rare Earth Unglaubliche Gehalte

Kurz vor dem Weihnachtsfest ging Brazilian Rare Earth an die Börse in Australien und ich hatte in der Ausgabe vom 20.12.2023 das Unternehmen vorgestellt. Nachdem es in den ersten Wochen ruhig war, gab es gestern Bohrergebnisse: Link Auf dem Monte Alto Projekt der Firma in Brasilien wurde erstmal gebohrt und dort konnten sensationelle Bohrergebnisse geliefert werden. Es macht keinen Sinn, einzelne Ergebnisse zu markieren, da allesamt ziemlich "verrückt" sind:Bis zu 27% TREO (Total Rare Earth Oxide), teilweise oberflächennah und dies über Längen von 6 bis 28 Meter. Die NdPr-Gehalte teilweise bei über 4%!Zum Vergleich einmal die Gehalte, die eine Arafura (ASX: ARU) auf dem Nolans Projekt hat. In den Reserven 2,90% TREO und 2,60% TREO in den Ressourcen:Oder auch Lynas mit 8,4% bis 11% TREO:Sicherlich kann man Brazilian Rare Earth nicht mit einer Lynas vergleichen, doch was die Firma bislang in Brasilien entdeckt hat, sind laut meinem Kenntnisstand mit die höchsten jemals ermittelten Rare-Earth-Gehalte. Der Bergbauweisheit "Grade is king" gibt es nicht umsonst.Das Problem ist, wie man die Firma bewerten soll, da gerade bei den Seltenen Erden die Stimmung oft einen der wichtigsten Faktoren ausmacht. In einem guten und positiven Stimmungsumfeld würde ich nicht ausschließen, dass die Anleger einmal "durchdrehen" und die Firma mit einer Milliarde AUD oder höher bewerten (aktuell ca. 364 Mio. AUD).Bleibt die Stimmungslage schlecht und das Investorengeld dem Sektor fern, kann die Bewertung natürlich auch fallen.Ich denke, dass man die Aktie auf jeden Fall einmal enger beobachten sollte. Mit Whitehaven Coal (ASX: WHN) und Gina Rinehart hat man schon zwei interessante Aktionäre im Register und die neuen Resultate lassen aufhorchen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.