Goldkriege: USA gegen Europa während des Niedergangs von Bretton Woods

Nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods im Jahr 1971 versuchten mehrere europäische Zentralbanken, einen neuen Goldpool einzurichten, um den Preis zu stabilisieren und zu einem Quasi-Goldstandard überzugehen. Die USA wollten das Gold schrittweise aus dem System entfernen und der Welt einen Dollarstandard aufzwingen. Durch ihre militärische Präsenz in Deutschland, das sie vor der Sowjetunion schützten, konnten die USA Druck auf die Deutschen ausüben, sich nicht am Goldpool zu beteiligen.Ohne Deutschland konnten die anderen europäischen Länder den Pool nicht verwirklichen, und das Gold verlor seine Ankerrolle im Währungssystem. In der Zwischenzeit schlossen die USA ein geheimes Abkommen mit Saudi-Arabien, um Öldollar in US-Staatsanleihen umzuwandeln. Den Vereinigten Staaten gelang es zwar nicht, das Gold ganz aus dem System zu verdrängen, aber es gelang ihnen, einen globalen Dollar-Standard zu etablieren, der ihnen eine nie dagewesene Machtfülle bescherte. Der Einfachheit halber wird sich "Europa" im Allgemeinen auf Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande und die Schweiz beziehen, von denen die meisten auch während des klassischen Goldstandards im 19. Jahrhundert kooperierten.Auf einer Konferenz in Bretton Woods, New Hampshire, im Juli 1944 schmiedeten nicht weniger als 730 Delegierte aus 44 Nationen ein neues internationales Währungssystem. Noch in frischer Erinnerung an die Währungskriege der 1930er Jahre wurde eine Vereinbarung über feste Wechselkurse und freien Handel getroffen. Da die Vereinigten Staaten am Verhandlungstisch die stärkste Hand hatten, wurde nur der Dollar mit 35 Dollar je Unze durch Gold gedeckt, wodurch er "so gut wie Gold" war. Andere Währungen wurden entweder an Gold oder an den Dollar gekoppelt.Gold war somit der ultimative Anker von "Bretton Woods", der von der Federal Reserve gewährt wurde, die verpflichtet war, Dollar in Bullion für ausländische Zentralbanken zu konvertieren (zu kaufen und zu verkaufen).Während der Pfund Sterling von den Zentralbanken in der ganzen Welt immer noch gehalten wurde, bot Bretton Woods den Zentralbanken einen Anreiz, Dollar und Gold als Reserven zu halten. Ein Vorteil des Dollar gegenüber Gold war die Verzinsung; ein Nachteil war, dass er gegenüber Gold abwerten (oder beschlagnahmt werden) konnte. In der Praxis schuf das System eine Nachfrage nach dem Dollar als Handels-, Interventions- und Reservewährung.Die "Spielregeln" wurden in den Statuten des neu errichteten Internationalen Währungsfonds (IWF) verankert, der das System verwalten und Länder mit vorübergehenden Zahlungsbilanzdefiziten durch die Bereitstellung von Reserven unterstützen sollte. In Absprache mit dem IWF konnten Länder bei chronischen Zahlungsbilanzdefiziten (-überschüssen) ihre Währung abwerten (aufwerten), um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das System war stabil, solange die Mitglieder eine ähnliche Geldpolitik verfolgten (Länder mit einer relativ lockeren Geldpolitik mussten abwerten), was nicht der Fall war.In den späten 1950er Jahren verschlechterte sich die Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten, was zu einem Anstieg der im Ausland gehaltenen Dollarsalden und, da die Zentralbanken Dollar in Gold umtauschen konnten, zu einem Rückgang des monetären Goldbestands der USA führte. Zunächst wurde eine Zunahme des Dollarangebots im Ausland begrüßt, da sie die internationale Liquidität über das Wachstum des Goldangebots hinaus aufblähte. Doch 1960 überstiegen die Dollarverbindlichkeiten der Vereinigten Staaten gegenüber dem Ausland ihre Goldbestände, was weltweit Besorgnis auslöste. Ein Ansturm auf den Dollar könnte eine Abwertung oder einen Zahlungsausfall der USA erzwingen.Im November 1961 stellte der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, Alfred Hayes, bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, Schweiz, einen Plan vor, um den Goldpreis von 35 Dollar je Unze auf dem freien Markt gemeinsam zu verteidigen (Bordo et al. 2017). Die europäischen Zentralbanken erklärten sich bereit, gemeinsam mit den USA einen Goldpool zu bilden, in dem sie Gold auf dem Londoner Goldmarkt kaufen und verkaufen, um den Preis auf dem freien Markt nahe am offiziellen Preis zu halten und das internationale Währungssystem vor dem Zerfall zu bewahren. Frankreich akzeptierte den Beitritt unter der Bedingung, dass die USA ihr Zahlungsbilanzdefizit ausgleichen (Avaro 2022).