Technische Marktanalyse vom 17.02.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Gold hat nach dem Ausbruch aus dem Trendkanal nicht genügend Energie aufbauen können, um einen neuen Angriff auf die alten Tops zu starten. Zuletzt ist das Edelmetall wieder in den Bereich des Trendkanals gefallen. Die jüngste Gegenbewegung nach oben wurde von den Indikatoren unterstützt, die Kaufsignale generiert oder zumindest im überverkauften Bereich nach oben gedreht haben. Wichtig wird in den kommenden Tagen sein, dass das Tief vom Dezember nicht unterschritten wird.Der jüngste Anstieg führte Öl in den Bereich des alten Widerstands. Hier kam die Notierung zunächst zum Halten. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich oder haben nur unbedeutende Verkaufssignale generiert. Die Gesamtlage ist derzeit wenig dynamisch, weshalb ein Ausbruch über den Widerstand derzeit schwerfallen dürfte. In der anstehenden Woche ist damit zu rechnen, dass sich eine Seitwärtsbewegung etabliert.Vielleicht wirft das anstehende "Halving" bereits seine Schatten voraus. Eine genauere Erklärung hierzu finden Sie in der Chart-Show vom 13. Februar. Die Indikatoren, die sich weiterhin im überkauften Bereich befinden, können den aktuellen Aufwärtstrend nicht bremsen. Die Dynamik, die sich derzeit aufgebaut hat. Dürfte sich kaum mit dieser Intensität auf Dauer halten können. Eine Korrektur ist für den Trend ohnehin gesund. Ob der im April anstehende "Halving"-Termin, wie in den vergangenen Jahren wieder zu einer deutlichen Anstiegsbewegung führt, bleibt abzuwarten.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.