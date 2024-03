Eine Wirtschaft der guten/schlechten Neuigkeiten

Quelle: FRED

Kürzlich habe ich ein T-Shirt gesehen, auf dem stand: "Der Wissenschaft ist es egal, was Sie denken." Ich habe kürzlich eine ähnliche Metapher verwendet, als ich feststellte, dass viele Experimente zeigen, dass ein Sprung von einer Klippe einen schnell nach unten befördert. Wenn Sie diese Theorie testen wollen, fügen Sie mich bitte zuerst zu Ihrem Testament hinzu. Aber es ist etwas anderes, wenn die "Wissenschaft" die Wirtschaft ist. Mit dieser Art von Analyse würden wir feststellen, dass das Springen von einer Klippe eher so funktioniert, wie Wile E. Coyote es getan hat. Man kann fallen oder auch nicht, aber wenn man fällt, kann man erst einmal eine Minute lang in der Luft stehen bleiben. Das nennt man "verzögerte Effekte".Natürlich ist die Wirtschaft viel komplexer als Kojoten gegen die Schwerkraft. Wir kennen noch nicht einmal alle Inputs, geschweige denn wissen wir mit Sicherheit, was sie produzieren werden. Das Beste, was wir tun können, ist, uns in die Nähe des Richtigen zu begeben. Oft haben wir Mühe, nur die richtige Richtung zu finden. Doch selbst das ist schwierig, wenn Wirtschaftsprognostiker so einfach rückwärts arbeiten können, indem sie mit der gewünschten Schlussfolgerung beginnen und dann Daten finden, um sie zu "beweisen". Solche Daten gibt es immer. Es ist nicht einmal schwer, sie zu finden. Man muss nur bereit sein, die Teile, die nicht passen, zu ignorieren.Heute möchte ich dies demonstrieren, indem ich zunächst zeige, dass die Wirtschaft in hervorragender Verfassung ist und sich keineswegs in der Nähe einer Rezession befindet. Dann werde ich das Gegenteil tun und Ihnen sagen, warum die Wirtschaft schlecht dasteht und sich in naher Zukunft wahrscheinlich noch viel schlechter entwickeln wird. Abschließend werde ich aufzeigen, wie sich diese scheinbar gegensätzlichen Aussichten miteinander in Einklang bringen lassen.Beginnen wir mit der guten Nachricht. Die statistischen Lebenszeichen der US-Wirtschaft sind, wenn nicht gesund, so doch zumindest stabil. Beginnen wir mit dem BIP-Wachstum. Dieser Chart zeigt das reale (d.h. inflationsbereinigte) BIP-Wachstum nach Quartalen für die letzten fünf Jahre in saisonbereinigter Jahresrate.COVID verzerrt offensichtlich das Jahr 2020, mit einem starken Rückgang und einer anschließenden schnellen Erholung. Aber seither blieb das BIP-Wachstum positiv, abgesehen von der "technischen Rezession" von zwei Quartalen Anfang 2022. Das Schlimmste, was man hier sagen kann, ist, dass Q4 2023 schwächer war als Q3. Aber es war immer noch ziemlich gut. Hier ist eine längerfristige Perspektive, die das reale BIP-Wachstum der letzten 25 Jahre für das gesamte Jahr zeigt.Auch hier sehen wir den COVID-Effekt in den Jahren 2020-2021 und die Große Rezession in den Jahren 2008-2009. Aber ansonsten liegt das Wachstum von 2,5% im Jahr 2023 im Vergleich zu den letzten Jahren im normalen Bereich. Auch im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften steht das US-BIP gut da. Wir haben uns viel besser von der Pandemie erholt als die anderen G7-Länder.Auch der Arbeitsmarkt sieht gesund aus. Die Arbeitslosenquote, die bereits vor COVID jahrelang gesunken war, ist 2019 in etwa wieder auf dem gleichen Stand wie zuvor. Das einzige Problem dabei ist, dass einige Arbeitgeber oft nicht die benötigten Arbeitskräfte finden können. Sie müssen auch höhere Löhne zahlen, aber im Großen und Ganzen ist das ein gutes Problem. Es bringt mehr Geld in die Taschen der Verbraucher.