Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen hat uns nicht verlassen. Insbesondere ist diese – in den Regionen, wo sie vorherrscht (und das sind nicht alle) – vollständig divergent zum Rest der Welt, der wegen der Gegenmaßnahmen dann deflationiert.Künstliche Intelligenz: Ein Gamma Short Squeeze bei der AMD Aktie, ausgelöst von den Kursen hinterherhechelnden Fondsmanagern, löste am Freitag ein weiteres Hoch bei US-Aktien aus:Zu Recht bei TechnologieZu Unrecht bei Realwirtschaftsaktien:und damit zu Unrecht beim Leitindex SPX 500:Die relative Bubble der überteuerten Realwirtschaftsaktien bläst sich weiter auf.Der von der US-Zentralbank bevorzugte Preisindex PCE stieg und zwar wie schon ein Jahr lang nicht mehr um 0,3%. Kein Wunder bei einem BIP (2.Schätzung) für das 4. Quartal von 3,2% auf Jahresbasis, freilich fast ausschließlich von Dienstleistungspreisen getrieben.Investitionsgüterbestellungen bei erschreckenden -6,1%. Immerhin stellten mehrere FED-Vorstandsmitglieder dennoch einen Beginn von Zinssenkungen in Aussicht.Das gefiel dem Goldpreis:während die anderen Edelmetalle weiterhin dahindümpeln.BitCoin sehr stark und an unserem nächsten Kursziel:© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.