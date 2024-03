Leitfaden zur extremen Marktvolatilität

In der letzten Woche hat der Dow Jones keinen neuen BEV-Nullpunkt erreicht; fünf Tage ohne ein neues Allzeithoch. Aber das kommt bei jedem Marktanstieg häufig vor, denn bei jedem Marktanstieg wird der betreffende Markt nicht Tag für Tag eine ununterbrochene Reihe von neuen Allzeithochs verzeichnen. Das ist einfach nicht der Fall. Woran können wir also erkennen, ob der Anstieg intakt bleibt? Solange sich der Dow Jones im nachstehenden BEV-Chart innerhalb der Scoring-Position befindet, d. h. mit täglichen BEV-Schlusskursen zwischen -0,01% und -4,99% (innerhalb von 5% des letzten Allzeithochs), ist es in Ordnung, wenn der Anstieg intakt bleibt.Wenn der Tagesschluss-BEV-Wert des Dow Jones unter die BEV -5%-Linie fällt, sollten wir jetzt davon ausgehen, dass der Anstieg nachlässt, aber das endgültige Allzeithoch des Anstiegs ist möglicherweise noch nicht zu sehen. Und wenn (nicht wenn) der Dow Jones unter seiner BEV -10%-Linie schließt, würde ich verkaufen und jemand anderem die verbleibenden Krümel des Anstiegs überlassen, falls es noch welche gibt. Aber warum jetzt darüber nachdenken, dass der Dow Jones letzte Woche mit einem BEV-Wert von -1,04% abschloss? Ich gehe davon aus, dass dieser Anstieg noch weitergehen wird, solange der Dow Jones über seiner BEV-Linie von -5% bleibt (siehe Chart unten).Im nachstehenden Tageschart des Dow Jones zeigt sich, dass die Marke von 39.000 Punkten einen gewissen Widerstand für den Anstieg darstellt. Das überrascht mich nicht. 39.000 ist eine große Zahl für einen Anstieg, der im August 1982 begann, als der Dow Jones zum letzten Mal unter 800 Punkten schloss. Etwa 42 Jahre und 38.200 Punkte später ist es nicht verwunderlich, dass der Markt einen Fall von Akrophobie entwickelt. Keine Sorge, solange die Idioten im FOMC weiterhin "Liquidität" in das Finanzsystem pumpen, wird dieser Markt weiter steigen.Aber die Idioten sagen, dass ihr QT, das im Mai 2022 begann, weitergeht. Tatsächlich haben sie gerade letzte Woche 35,35 Milliarden Dollar an Staatsanleihen zurück an den Markt verkauft. "Liquiditätszufuhr" für das Finanzsystem? Wie kann das sein? Ja, das ist es, was sie sagen, wie im Chart der wöchentlichen Veränderungen in der Bilanz der Federal Reserve unten zu sehen ist.Aber ich beginne zu glauben, dass auf den Schuldenmärkten etwas Merkwürdiges vor sich geht. Wenn der FOMC so viel von seinen Währungsreserven (Staatsanleihen) verkauft hat, wie es behauptet, nämlich 1,46 Billionen Dollar seit Mai 2022, müssten die Preise für Staatsanleihen fallen und die Renditen für Staatsanleihen steigen. Von Mai 2022 bis Oktober 2023 ist genau das mit diesen Staatsanleihen unten passiert. Aber seit Oktober letzten Jahres sind die Preise für Staatsanleihen gestiegen, während die Renditen gesunken sind.Wie ist das möglich? Sollten die Idioten auch Staatsanleihen kaufen, die über das hinausgehen, was sie öffentlich behauptet haben, verkauft zu haben, und die neu gekauften Staatsanleihen in ein geheimes, zweckgebundenes Buchhaltungsvehikel einzahlen, um diese Transaktionen zu verbergen, würde das erklären, was wir seit letztem Oktober im nachstehenden Chart gesehen haben. Tun sie das? Ich weiß es nicht. Seit 1913 sind die Bücher der Federal Reserve weder vom Kongress noch von sonst jemandem geprüft worden. Niemand außerhalb des Federal Reserve Systems weiß also tatsächlich etwas über die Federal Reserve. Und denjenigen, die in Washington und an der Wall Street wirklich etwas zu sagen haben, gefällt das so.Ich beschuldige niemanden, irgendetwas Unmoralisches oder Illegales zu tun, wenn es um "Geldpolitik" geht, denn aufgrund meiner und der völligen Unkenntnis aller anderen zu diesem Thema weiß ich nichts darüber. Ich stelle nur fest, wie seltsam es ist, dass die Preise für Staatsanleihen steigen und die Renditen für Staatsanleihen sinken, während die Idioten im FOMC behaupten, sie würden in den letzten fünf Monaten wöchentlich Staatsanleihen in zweistelliger Milliardenhöhe auf dem Markt für Staatsanleihen verkaufen. Logischerweise sollte das nicht sein.