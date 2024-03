Eldorado Gold nimmt Fahrt auf

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. entschied sich, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 8. Januar , für den Weg gen Süden. Nach kurzweiligen Ambitionen rund um den gleitenden Durchschnitt EMA50 (rote Linie) sackten die Notierungen unter die Unterstützung von 11,35 USD, was in weiterer Konsequenz zur erwarteten Kursschwäche bis zur Marke von 10,00 USD führte. Seither jedoch gewinnen die Bullen mehr und mehr an Fahrt. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Die in der damaligen Analyse einkalkulierte Abwärtsbewegung bis zum Level rund um die 10,00 USD-Marke stieß, in Verbindung der Aufwärtstrendlinie seit Ende 2022, auf eine direkte Nachfragezone der Bullen. So lässt sich die seither stattfindende Rally begründen, da bei 9,97 USD die Aufwärtstrendlinie, mitsamt der dortigen Horizontalunterstützung, für reichlich Aufwärtsdynamik sorgte.Mit bislang rund 35% an Kursperformance überwand die Aktie die bisherigen Jahreshochs im laufenden Handelsjahr 2024 und eine Attacke auf den Widerstand von 13,93 USD könnte unmittelbar bevorstehen.Solang die Notierungen über 12,34 USD verweilen, gibt es daran auch keine Zweifel. Selbst temporäre Rücksetzer in diese Richtung von 12,34 USD würden das Setup nicht gefährden. Da sich im Anschluss einer möglichen Verschnaufpause, in Verbindung eines nachfolgenden Anstiegs über den Widerstand von 13,93 USD, mittelfristige Kurszuwächse in Richtung von 18,63 USD eröffnen könnten. Demgegenüber wird es unterhalb von 11,77 USD wiederum etwas wackelig.In diesem Fall, sowie der Unterschreitung des EMA50, sollten weitere Verluste einkalkuliert werden. Insbesondere bei der Aufgabe des Levels von 11,35 USD wäre mit einem nochmaligen Abschlag zur bereits mehrfach erfolgreich getesteten Aufwärtstrendlinie zu berücksichtigen. Diese müsste sich dann im Bereich rund um 11,00 USD je Anteilsschein bewegen, was bei einem nicht auszuschließenden Durchbruch weiteren Abwärtsspielraum in Richtung der Unterstützung von 9,97 USD initiieren sollte.Inwiefern dieses Horizontallevel rund um die psychologische Marke von 10,00 USD den Verkäufern nochmals standhalten kann, bleibt klarerweise abzuwarten. Denn ein Abtauchen darunter wäre klar kritisch für die mittelfristige Folgetendenz zu werten.Aufgrund des jüngsten Impulses meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück. Kleinere Gewinnmitnahmen sollten jetzt nicht überraschen und doch bleibt bei einem Verweilen über 12,34 USD die unmittelbare Attacke auf den Widerstand von 13,93 USD gegeben. Oberhalb davon wäre mittelfristiges Potenzial bis zum Niveau von 18,63 USD denkbar.Die Bären mussten kurzerhand den Rückzug antreten. Im Zuge der starken Zugewinne erscheint jedoch kurzfristig eine Gegenbewegung denkbar. Sollte sich diese bis unter die Unterstützung von 11,77 USD ausdehnen, erscheinen weitere Verluste bis 11,35 USD und dem folgend sogar wieder bis 10,00 USD je Anteilsschein möglich.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.