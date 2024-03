PBoC kaufte heimlich 735 Tonnen Gold 2023 & löste perfekten Sturm aus

Die People's Bank of China (PBoC) kaufte im Jahr 2023 insgesamt 735 Tonnen Gold, wovon etwa zwei Drittel verdeckt gekauft wurden. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie die starken Goldkäufe der PBoC den Goldpreis in den letzten zwei Jahren in die Höhe getrieben haben, wie sich die Goldpreissetzungsmacht generell nach Osten verlagert und wie dieser neue Trend die Bühne für die starke Goldrally geschaffen hat, die Ende Februar begann.Wie den meisten Lesern inzwischen bekannt sein dürfte, sind seit dem Krieg in der Ukraine, der westliche Behörden dazu veranlasste, Dollar-Guthaben der russischen Zentralbank einzufrieren, die geschätzten Goldkäufe der Zentralbanken, wie sie vom World Gold Council (WGC) veröffentlicht werden, explodiert. Die verdeckten Goldkäufe der PBoC lassen sich berechnen, indem man die Daten des WGC mit den offiziellen Angaben der Zentralbanken vergleicht.Die Differenz zwischen den geschätzten Käufen des WGC und den gemeldeten Käufen, die sich aus der Tatsache ergibt, dass die Zahlen des WGC auf Feldforschung beruhen, wird "größtenteils" von der PBoC geschaffen, wie mir zwei Brancheninsider mitteilten. Um zu errechnen, was die PBoC jedes Quartal heimlich erwirbt, nehme ich 80% der gesamten nicht gemeldeten Käufe.Dann füge ich hinzu, was die chinesische Zentralbank nach eigenen Angaben gekauft hat. Im Jahr 2023 kaufte die PBoC insgesamt rekordverdächtige 735 Tonnen, was einem Anstieg von 23% gegenüber dem vorherigen Rekord von 597 Tonnen im Jahr 2022 entspricht. Nach meiner Schätzung hält die PBoC jetzt 5.358 Tonnen, was 3.108 Tonnen über den offiziell gemeldeten 2.250 Tonnen liegt.Die massiven Goldinvestitionen der PBoC in den letzten zwei Jahren haben den Goldmarkt grundlegend verändert. Während vor 2022 Angebot und Nachfrage der westlichen Institutionen den Goldpreis bestimmten und der Preis mehr oder weniger an die "Realrendite" (10-jähriger US-TIPS-Zinssatz) gekoppelt war, reagiert Gold seit dem Krieg weniger empfindlich auf Realrenditen und folgt seinem eigenen Weg. Diese Divergenz wurde meiner Analyse zufolge hauptsächlich von der PBoC verursacht, die zu einer der treibenden Kräfte des Goldpreises geworden ist.