Polit-Supergau für die Grünen im Saarland!

Eine Sparkasse in Bayern maßte sich an, einen Kunden für eine Überweisung an die AfD zu kritisieren. Später ruderte sie zurück und behauptete, es sei ein Versehen gewesen. Wie sich jetzt herausstellte, war das gelogen, denn laut einem Insider sei eine für Geldwäsche gedachte Software so ausgerichtet, beim Codewort AfD Alarm zu schlagen.Die Ampel in Berlin zittert vor den nächsten Wahlen. Allen Ampel-Parteien stehen große Verluste bevor, die FDP droht, unter 5% zu fallen. Im Saaland kam es zu einem politischen Erdbeben, denn zwei Politiker der Grünen im Stadtrat von Völklingen gingen zur AfD über, die als einzige Partei die Waffenlieferungen in die Ukraine abgelehnt habe.