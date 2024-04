Morgen Inflationsdaten

Am morgigen Mittwoch, um 14:30 Uhr, werden die Inflationsdaten für den März in den USA veröffentlicht. Der Verbraucherpreisindex wird mit 3,40% erwartet, was 0,20% über dem Februar-Wert liegen würde:Die Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) lag im Februar bei 3,80% und wird für den März mit 3,70% erwartet.Die Edelmetalle Gold und Silber setzen ihren Anstieg weiter fort. Obwohl beide überkauft sind und die CoT-Daten ebenfalls eine Abkühlung bräuchten, zeigen sie Stärke.Die Goldaktien konnten gestern nicht mehr so richtig mitziehen und der GDX lag 0,71% im Minus. Auch hier würde eine Abkühlung gut tun:Wenn es läuft, dann läuft es. Wir sind mit über 70% des Kapitals investiert und der Plan war, im Rücksetzer nochmals bis auf 10% oder 15% Cash in den Markt zu gehen. Bislang gibt uns der Markt diese Chance nicht, doch wir kennen den Sektor. Sobald Euphorie aufkommt, neues Geld und unerfahrene Anleger in den Markt strömen, kommt meist der Rücksetzer und schüttelt diese schwachen Hände und Trader wieder heraus.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.