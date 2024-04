Bayridge Resources beauftragt TerraLogic mit Durchführung des Explorationsprogramms 2024

Vancouver, 30. April 2024 - Bayridge Resources Corp. (CSE: BYRG) (Bayridge oder das Unternehmen), ein aufstrebendes Uran- und Lithiumexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma TerraLogic Exploration Inc. (TerraLogic) aus Cranbrook (BC) mit der Durchführung der Arbeitsprogramme 2024 zur Exploration und Erschließung seiner Uranprojekte Waterbury East und Constellation im ertragreichen Athabasca-Becken in Saskatchewan beauftragt hat.Das 1.337 ha große Projekt Waterbury East befindet sich 25 km nordöstlich der Mine Cigar Lake in der nordöstlichen Region des Athabasca-Beckens. Geophysikalische Messungen haben einen 7 km langen leitfähigen Korridor ermittelt; Bohrungen Mitte der 2000er-Jahre zeigten hier verworfenes und alteriertes Grundgestein mit lokaler Urananreicherung auf. Große Teile dieses Korridors sind noch nicht erprobt.Das 11.142 ha große Projekt Constellation befindet sich 60 km südlich des heutigen Randes des Athabasca-Beckens in einem Gebiet, in dem in bedeutendem Maße nach im Grundgestein lagernden Uranvorkommen exploriert wird. Historische radiometrische, elektromagnetische und magnetische Flugmessungen identifizierten elektromagnetische Leiter in Verbindung mit magnetischen Tiefpunkten.Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit TerraLogic bei unseren bevorstehenden Arbeitsprogrammen 2024 bei Waterbury East und Constellation, so Saf Dhillon, CEO von Bayridge. TerraLogic hat bereits unsere Bohrgenehmigung für Waterbury East eingereicht und holt derzeit Angebote für die geplanten VTEM-Messungen auf beiden Projekten ein, fuhr er fort. TerraLogic verfügt über bewährtes technisches Fachwissen und eine lange Erfolgsbilanz bei der Einbindung der First Nations, was für die Exploration im Athabasca-Becken von entscheidender Bedeutung ist, sagte er abschließend.R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), ein Berater des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, der den technischen Inhalt dieser Mitteilung geprüft und genehmigt hat.TerraLogic Exploration Inc. ist ein dynamisches und innovatives Beratungsunternehmen der Mineralexplorationsbranche. Sein umfassendes Dienstleistungsangebot reicht von der Unterstützung bei Genehmigungsverfahren über Messungen/Prospektionen und Bohrungen bis zur Ressourcenmodellierung. TerraLogic tritt seit 2004 als Betreiber von Mineralexplorationsprojekten in Nordamerika auf. Seitdem zeichnete TerraLogic für die Leitung von Hunderten von erfolgreichen Explorationsprogrammen verantwortlich, unter anderem bei zahlreichen Uranprojekten im Athabasca-Becken. Bayridge Resources Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das derzeit das Konzessionsgebiet Sharpe Lake, ein Lithiumexplorationsprojekt in Ontario, betreibt. Das Unternehmen ist auch an zwei Uranexplorationsprojekten im Athabasca-Becken in Saskatchewan beteiligt, die von Canalaska Uranium Corp. optioniert wurden.Saf Dhillon, Direktor, Chief Executive Officer und PresidentE-Mail: saf@bayridgeresources.comTel: 604-484-3031Zukunftsgerichtete Informationen: Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Bayridge erwartet, glaubt oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können sich unter anderem auf folgende Punkte beziehen: die Explorationspläne des Unternehmens für 2024 und die Beauftragung von TerraLogic durch das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Bayridge auf der Grundlage seiner Erfahrung, der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen könnten, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Bayridge entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Bayridge nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu revidieren, um dem Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!