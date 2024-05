"Enttäuschende" Inflationsdaten verzögern Lockerung der Geldpolitik

Die US-Inflationsdaten für die ersten Monate des Jahres 2024 seien "enttäuschend" gewesen, meinte der stellvertretende Fed-Vorsitzende für Aufsicht, Michael Barr, am Montag, so dass der Zentralbank die nötigen Beweise für eine Lockerung der Geldpolitik fehlten, berichtet Yahoo Finance auf Berufung von Reuters. "Die Inflationswerte im ersten Quartal dieses Jahres waren enttäuschend. Diese Ergebnisse haben mir nicht die erhöhte Zuversicht gegeben, die ich mir erhofft hatte, um eine Lockerung der Geldpolitik zu unterstützen", erklärte Barr in einer Rede, die er für eine Konferenz der Federal Reserve in Atlanta über Finanzmärkte vorbereitet hatte."Wir werden unserer restriktiven Politik noch etwas Zeit geben müssen, um ihre Arbeit fortzusetzen", meinte er und bekräftigte damit die übergreifende Botschaft der Fed, dass die von den Märkten mit Spannung erwarteten Zinssenkungen so lange aufgeschoben werden, bis klar ist, dass die Inflation wieder das 2%-Ziel der Fed erreicht. Barr erklärte außerdem, er halte die Wirtschaft nach wie vor für "stark. [...] Wir haben ein solides Wachstum und eine niedrige Arbeitslosigkeit".Er sei sich jedoch der Risiken bewusst, die sowohl das Inflationsziel der Fed als auch ihr Mandat, die Arbeitslosigkeit so niedrig wie möglich zu halten, mit sich brächten. Barr stellte fest, dass der derzeitige Leitzins, der seit Juli in einer Spanne von 5,25% bis 5,5% gehalten wird, für die Fed ausreichend sei, um "die Bedingungen stabil zu halten und zu beobachten, wie sie sich entwickeln".© Redaktion GoldSeiten.de