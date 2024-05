First Nordic Metals verstärkt Team und lanciert neue Online-Präsenz, um dem wachsenden Portfolio gerecht zu werden

VANCOUVER, 13. Mai 2024 - First Nordic Metals Corp. (das Unternehmen oder First Nordic) (TSX.V: FNM, OTCQB: FNMCF, FWB: HEG0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach der Fusion von Gold Line Resources Ltd. (Gold Line) und Barsele Minerals Corp. (Barsele) im ersten Quartal 2024 neue Mitglieder in sein Team ernannt sowie seine neue Website und Social-Media-Plattformen an den Start gebracht hat.Herr Marc Legault wurde vor Kurzem als Mitglied in das Board of Directors ernannt. Marc Legault ist Geologe und lizenzierter professioneller Ingenieur mit über 40 Jahren Erfahrung in der Gold- und Basismetallindustrie. Unter anderem verbrachte er 34 Jahre bei Agnico Eagle Mines Limited (Agnico), wo er verschiedene Positionen in den Bereichen Exploration, Betrieb und Management innehatte, bis er 2022 als Senior Vice President in den Ruhestand ging. Er war sowohl beim Projekt Barsele als auch beim Projekt Oijarvi tätig, die beide heute zu den Projekten von First Nordic zählen. Sein technisches Wissen und seine Erfahrung bei Agnico werden sich für First Nordic bei der Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Barsele in Schweden im Rahmen eines Joint Ventures mit Agnico von großem Nutzen erweisen.Herr Holzäpfel wurde zum Regional Director von First Nordic ernannt. Er lebt in Stockholm (Schweden) und ist seit 7 Jahren als Exploration Manager of Europe bei EMX Royalty Corp. tätig. Johannes gehörte dem ursprünglichen Team an, das in den Jahren 2016/17 den Gürtel Gold Line abgesteckt hat. Er war auch maßgeblich an der Gründung von Gold Line im Jahr 2021 beteiligt und verfügt über eine enorme Erfahrung im Umgang mit Besitzansprüchen, Gemeinden und Umweltprozessen in Schweden. Er ist Geologe und verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er für Boliden AB, ebenfalls in Schweden, und für Ivanhoe Mines Ltd. in Afrika und der Mongolei. Johannes Holzäpfel hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftsgeologie von der Eberhard Karls Universität Tübingen in Deutschland.Taj Singh, President und CEO von First Nordic, erklärt: Wir freuen uns sehr, unser Team bei First Nordic zu verstärken. Marc Legault bietet eine bedeutende technische Expertise im Hinblick auf unsere Schlüsselprojekte, mit der wir hoffen, unsere Partnerschaft mit Agnico ausbauen zu können. Johannes Holzäpfel stärkt unsere operative Effizienz in Schweden und unsere Präsenz im Land. Unsere Präsenz in Schweden ist ein zentraler Bestandteil unserer künftigen Strategie. So streben wir nämlich eine Notierung der Aktien von First Nordic am Stockholmer Nasdaq First North Growth Market im Jahr 2024 an.Ende Februar gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss der Fusion bekannt, in deren Rahmen First Nordic (ehemals Barsele) alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Gold Line erwarb. Mitte März kündigte das Unternehmen seine Umfirmierung von Barsele Minerals Corp. in First Nordic Metals Corp. mit dem TSX-V-Kürzel FNM und dem OTCQB- Kürzel FNMCF an. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen und Ticker begann an beiden Börsen mit der Markteröffnung am 20. März 2024. Das Unternehmen hat nun offiziell seine neue Website, www.fnmetals.com, ins Netz gestellt und alle Social-Media-Plattformen des Unternehmens wurden ebenfalls umgestellt (Links dazu finden Sie am Ende dieser Mitteilung).Das Vorzeigeprojekt von First Nordic ist das Goldprojekt Barsele in Schweden, das Gegenstand eines Joint Ventures mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Ltd. ist. Für das Projekt Barsele wurde eine NI 43-101-konforme kombinierte Tagebau- und Untertage-Ressource von 324.000 Unzen Gold in der Kategorie angedeutet bzw. von 2.086.000 Unzen Gold in der Kategorie vermutet geschätzt (Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Barsele Property, 2020, InnovExplo). Im direkten Umfeld des Projekts Barsele verfügt First Nordic über sämtliche Anteile und Rechte an einer Liegenschaft in Distriktgröße mit fast 100.000 Hektar entlang der beiden ertragreichen VMS-Gürtel Gold Line und Skellefte. Darüber hinaus ist First Nordic Eigentümer des gesamten bislang wenig erkundeten Grünsteingürtels Oijärvi im Norden Finnlands.Art Freeze, P.Geo., und Benjamin Gelber, P. Art Freeze, P.Geo., und Benjamin Gelber, P. Geo., sind qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und übernehmen die Verantwortung für die technischen Angaben in dieser Pressemeldung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit in solchen Aussagen erwartet werden, und First Nordic Metals ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 