Neotech Metals beginnt mit Feldarbeiten bei seinem Projekt Foothills

Vancouver, 15. Mai 2024 - Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen), ein Seltenerdmetall-Explorationsunternehmen, freut sich, den Beginn seines Sommerfeldprogramms beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Foothills in der kanadischen Provinz British Columbia bekannt zu geben.Geophysikalische Bodenuntersuchungen, Gesteins- und Flusssediment-Probennahmen sowie geochemische Boden- und biogeochemische Probennahmen, deren Schwerpunkt auf den anomalen Flusssedimentproben des British Columbia Geological Survey (BCGS) liegen, werden bei der Anpeilung potenzieller Entdeckungen eingesetzt. Die Anwendung dieser Methodik hat in der Vergangenheit zu bedeutsamen Entdeckungen geführt (z. B. Brummer et al., 1987).In Zusammenarbeit mit Anomalous Exploration Ltd. werden die Mitarbeiter und Vertragspartner von Neotech ihr Hauptaugenmerk auf jene Proben richten, die auf regionaler Ebene entnommen und zur Vorbereitung eines im Laufe dieses Jahres geplanten Kartierungs- und Schürfgrabungsprogramms an Labors geschickt werden.In der laufenden BCGS-Untersuchung sowie in der neueren Literatur wird die Region aufgrund der hohen Konzentrationen an Seltenerdmetallen, die in der gesamten Provinz im 98. Perzentil liegen, als äußerst vielversprechend eingestuft.Die aktuelle BCGS-Veröffentlichung (Januar 2024) finden Sie hier.Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals, sagte: Wir freuen uns, mit den Arbeiten in diesem äußerst vielversprechenden Gebiet zu beginnen und aufgrund der dünneren Schneedecke so früh in der Saison Zugang zum Konzessionsgebiet zu erhalten, was uns die systematische Exploration der Region in mehreren Phasen innerhalb eines einzigen Jahres ermöglicht.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Ike Osmani, P.Geo., einem Berater des Unternehmens, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt. Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.Das Unternehmen ist ein auf Seltene Erden spezialisiertes Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (B.C.) und hält sämtliche Anteile an seinem Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet TREO, das 90 km nordöstlich von Prince George (British Columbia) entfernt liegt, sowie das Projekt Foothills, dass sich ebenfalls zu 100% im Besitz des Unternehmens befindet. Außerdem hat es Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia (Kanada).Reagan Glazier, Chief Executive OfficerE-Mail: info@neotechmetals.comTelefon: +1 403-815-6663Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Erwartungen und Annahmen, einschließlich zukünftiger Pläne und Ziele der Neotech Metals Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!