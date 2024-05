Stabiler Goldpreis - Jetzt liegt der Fokus auf dem Fed-Protokoll

Der Goldpreis war stabil und bewegte sich am Mittwoch oberhalb der Schlüsselmarke von 2.400 Dollar, während die Anleger auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank warten, um neue Signale über den Zeitpunkt von Zinssenkungen in den USA zu erhalten, berichtet Reuters . Das Protokoll der Fed-Sitzung vom Mai wird um 18:00 GMT erwartet. Händler rechnen derzeit mit einer 64%igen Chance auf eine Zinssenkung im September.Einer der "Faktoren, die Gold unterstützen, ist die Entwertung der Fiatwährungen, die von den USA und den Industrieländern aufgrund der steigenden Haushaltsdefizite vorgenommen wird", meinte Kelvin Wong, ein leitender Marktanalyst für den Asien-Pazifik-Raum bei OANDA. "Es besteht die Möglichkeit, dass eine stimulierende Fiskalpolitik eine größere Rolle bei der Stimulierung dieser Länder spielen wird, und wenn dies Gestalt annimmt, wird das Vertrauen in die Währungen der einzelnen Länder untergraben.""Der Silberpreis ist eher dynamisch, und der Ausbruch aus dem Hauptwiderstand ist angesichts der robusten Goldpreise eher eine Aufholjagd", so Wong außerdem. Gold hat sich im Hinblick auf ein möglicherweise lockereres Zinsumfeld im weiteren Verlauf des Jahres über der Marke von 2.400 Dollar gefestigt. Damit es jedoch Rekordhöhen erreicht, könnte ein Rückgang des Dollar oder der Anleiherenditen oder ein Anstieg der Nachfrage nach sicheren Häfen erforderlich sein, so Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade.© Redaktion GoldSeiten.de