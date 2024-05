Bullen- & Bärenmarktpsychologie

Der Dow Jones stand in dieser Woche unter leichtem Abwärtsdruck. Nichts Ernstes, denn er beendete die Woche mit einem BEV von -2,33%, also immer noch in einer guten Position. In meinen BEV-Charts füge ich immer eine Tabelle mit den Punktwerten für die wichtigen BEV-Linien ein. Solange der Dow Jones über 38.003,41 Punkten bleibt, befindet er sich in der Punkteregion, wie Sie dem untenstehenden Chart entnehmen können.Das ist das entscheidende Problem für den Dow Jones zum Ende dieser Woche: Er darf nicht unter 38.000 Punkten schließen. Solange das nicht der Fall ist, bleibe ich optimistisch für den Aktienmarkt. Vielleicht bleibe ich sogar so lange optimistisch, bis der Dow Jones in die Nähe seiner BEV-10%-Linie (36.000) zurückfällt, und dann vielleicht nicht mehr. Natürlich bin ich optimistisch, was diesen Markt angeht, aber ich habe auch kein Engagement in ihm. Mit Ausnahme von Edelmetallen habe ich mich seit Jahren aus den Finanzmärkten zurückgezogen.Ich habe nicht vor, zurück zu kommen, bis der Dow Jones eine Dividendenrendite von mehr als 6% aufweist. Zum Wochenschluss schüttete der Dow Jones 836 Dollar an Dividenden aus und erzielte eine Rendite von 2,14%. Um bei einer Ausschüttung von 836 Dollar eine Rendite von 6% zu erzielen, müsste der Dow Jones auf 13.934 fallen, was einem Bewertungseinbruch von 65% gegenüber seinem letzten Allzeithoch von 40.003,59 entspricht. Ja, ich bin ein großer Bär.In der folgenden Tabelle mit den BEV-Werten für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge, hat der Markt in dieser Woche einige neue Allzeithochs verzeichnet. Selbst nach den starken Rückgängen vom Donnerstag schlossen die drei wichtigsten Indices die Woche mit BEV-Nullen ab. Diese und die nächsten elf Indices in der nachstehenden Tabelle schlossen mit weniger als 5% Abstand zu ihren letzten Allzeithochs in einer guten Position.Ausgehend von dem, was ich unten sehe, handelt es sich um einen Aktienmarkt, der immer noch nach oben will, was er seit letztem Dezember tut. Solange sich das nicht ändert, bis eine Zeit kommt, in der es keine BEV-Nullen mehr gibt und alle nachstehenden Indices deutlich unter ihren BEV-Linien von -5% und -10% schließen, bleibe ich optimistisch für den Aktienmarkt.In den obigen Performance-Tabellen haben die meisten Werte gegenüber dem Schlusskurs der letzten Woche an Boden verloren, darunter Gold und Silber sowie der XAU. Gold und Silber konnten jedoch ihre Positionen auf Platz 1 und 2 halten, während der XAU auf Platz 11 abrutschte. Seit Ende 2023 haben sich die alten monetären Metalle besser entwickelt als der Rest des Marktes, und ich gehe davon aus, dass dies auch im Sommer 2024 so bleiben wird.Als Nächstes sehen Sie meinen Chart des Dow Jones in Tagesbalken. Ich mag BEV-Charts. Dennoch bieten Charts, die den Dow Jones in Dollar darstellen, Einblicke, die der Bear's Eye View nicht bieten kann, z. B. was für ein schlechter Tag der letzte Donnerstag für den Dow Jones und den Aktienmarkt im Allgemeinen war. Eine Sorge, die ich nach einem Blick auf diesen Chart habe, ist, dass der Dow Jones am vorletzten Freitag für einen Tag, und nur für einen Tag, über 40.000 schloss, mit einem Schlusskurs von 40.003,59. Nur 3,59 Dollar über 40.000. Das ist nicht viel, um sich über 40.000 zu halten.In der letzten Woche begann der Dow Jones am Montag mit einem Anstieg der Dollars, ohne dass die 40.000er-Marke überschritten wurde.Meine Sorge in Bezug auf den Dow Jones ist: 40.000 ist eine große Zahl. Fangen die Bullen an, Höhenangst zu entwickeln? Diese Woche werden wir mehr wissen. Aber so wie ich das sehe, könnte der Markt in diesem Sommer Schwierigkeiten bekommen, wenn der Dow Jones in den kommenden Wochen nicht noch ein paar Tagesabschlüsse über 40.000 schafft. Komm schon Mark, reiß dich zusammen! Der Dow Jones schloss die Woche deutlich über seiner BEV -5%-Linie im untenstehenden Chart. Fangen Sie nicht an, sich verrückt zu machen! Danke Mark, das habe ich gebraucht.