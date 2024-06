Wie geht es mit Silber weiter?

Ein Rückgang des U.S. Dollar Index.

Eine sich verlangsamende US-Wirtschaft, die zu erneuten Zinssenkungserwartungen führt.

Anhaltend starke industrielle Nachfrage.

Die Stärke von Kupfer, das sich auf Allzeithochs zubewegt.

Es war ein ziemlich langer Monat für Silber. Eigentlich sind es eher zwei Monate, denn die derzeitige Rally begann bereits am 1. April. Aber wie geht es jetzt weiter? Geht es "zum Mond" oder zu etwas Vernünftigerem, zumindest auf kurze Sicht?Beginnen wir diese Woche mit einem Blick auf die Entwicklung des COMEX-Goldpreises seit dem 1. Januar. Das Jahr begann mit einem Abwärtstrend, da die Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zurückgeschraubt wurden und der US-Dollar-Index anstieg. Doch dann begann der COMEX-Goldpreis Ende Februar zu steigen, und am 1. März brach er aus seiner fast vierjährigen Handelsspanne aus. In den darauffolgenden Tagen stieg er um fast 15% und befindet sich seitdem in einer Konsolidierungsphase, während er sich darauf vorbereitet, im Spätsommer wieder zu steigen.Der COMEX-Silberpreis schien zunächst zu zögern, dem Beispiel des COMEX-Goldpreises zu folgen. Während des ersten Quartals bewegte er sich größtenteils seitwärts, doch ab Sonntagabend, dem 31. März, begann er zu steigen. Er durchbrach zunächst den Widerstand bei 26 Dollar und dann bei 28 Dollar. Kürzlich überschritt er die 30-Dollar-Marke und durchbrach damit seine eigene, fast vierjährige Handelsspanne.Was treibt den Ausbruch beim COMEX-Silber an? Ein paar der üblichen Faktoren:Alle diese Faktoren tragen dazu bei, aber der Hauptantrieb scheint ein Anstieg der Investitionen und des physischen Interesses an China zu sein. In dem großartigen Chart von Garrett Goggin unten sehen Sie die Lücke (Prämie), die sich kürzlich zwischen dem Shanghai-Preis in gelb und dem COMEX-Preis in weiß aufgetan hat.