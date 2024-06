Der nächste große Breakout in Gold

Vor einigen Monaten vollzog Gold einen Ausbruch, der mit der Zeit als der größte Ausbruch in den letzten 50 Jahren angesehen werden wird. Größer und bedeutender als ein Ausbruch aus einem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster geht es nicht mehr. Die Implikationen sind für die nächsten Jahre und das nächste Jahrzehnt unglaublich bullisch. Die meisten haben ihre Aufmerksamkeit auf Silber gerichtet, und das zu Recht. Wenn Gold ausbricht und sich beschleunigt, kann sich Silber aggressiv bewegen. Aber Silber ist 70% von seinem großen Ausbruchspunkt entfernt. Das wird Zeit brauchen. Der nächste große Ausbruch bei Gold wird der inflationsbereinigte Goldpreis sein.Bis vor kurzem war ich skeptisch, was seine Bedeutung angeht. Der inflationsbereinigte Goldpreis ist wichtig, denn er ist ein hervorragender Indikator für die Leistung der Goldbergbauunternehmen. Er steht in engem Zusammenhang mit ihren Gewinnspannen oder ihrer Rentabilität. Der inflationsbereinigte Goldpreis schloss im Mai 2024 auf einem 12-Jahres-Hoch und steht kurz vor dem Ausbruch aus einer 45-jährigen Basis. Beachten Sie, dass der historische Verlauf und die Form des inflationsbereinigten Goldpreises dem des Barron's Gold Mining Index ähnlich ist.Der Ausbruch des inflationsbereinigten Goldpreises würde wahrscheinlich eher in einer sich verlangsamenden Wirtschaft oder einem völligen Wirtschaftsabschwung als in einem reflationären Umfeld erfolgen. Eine wirtschaftliche Schwäche, die zu steigender Arbeitslosigkeit und niedrigeren Aktienkursen führt und die Fed zu einer Lockerung zwingt, ist der beste Katalysator für Gold und Goldbergbauunternehmen.Der reale Goldpreis und die Gewinnspannen der Bergbauunternehmen würden in die Höhe schießen. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass wir uns diesem Szenario nähern. Der Goldpreis ist im Vergleich zum Ölpreis auf ein 3-Jahres-Hoch gestiegen und steht kurz davor, den gleichen Ausbruch im Vergleich zu einem gleichgewichteten Rohstoffkorb zu vollziehen. Wenn Gold seine Outperformance gegenüber Kupfer wiedererlangt, wird dies eine wirtschaftliche Warnung sein.Die jüngste Schwäche der Edelmetalle ist eine willkommene Gelegenheit. Es könnte eine der letzten Gelegenheiten sein, qualitativ hochwertige junge Unternehmen zu einem guten Preis zu kaufen. Wenn der nächste Aufschwung mit einer Schwäche der Wirtschaft und des Aktienmarktes zusammenfällt, werden die Bergbauunternehmen und die Junior-Unternehmen aufgrund des enormen Anstiegs des realen oder inflationsbereinigten Goldpreises weiter steigen. Es ist noch früh in diesem neuen Bullenmarkt, aber die Schnäppchen und Werte werden nicht von Dauer sein.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 5. Juni 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.