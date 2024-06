Generation Uranium beauftragt APEX Geoscience mit der technischen Beratung beim Ausbau von Yath

Vancouver, 13. Juni 2024 - Generation Uranium Inc. (das Unternehmen oder Generation), (TSXV: GEN) (OTCQB: GENRF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma APEX Geoscience Ltd. (APEX) eine Beratungsvereinbarung (die Vereinbarung) zur Erbringung von geologischen Beratungsleistungen in Zusammenhang mit dem Uranprojekt Yath (Yath) im kanadischen Territorium Nunavut unterzeichnet hat.Vereinbarungsgemäß wird APEX alle noch ausstehenden Explorationsgenehmigungsanträge für ein bevorstehendes Diamantbohrprogramm im Projekt Yath zum Abschluss bringen. Dazu zählt unter anderem die Erstellung von Antragsformularen und Zusatzdokumenten für die Einreichung bei der Nunavut Planning Commission, beim Nunavut Impact Review Board und bei der Kivalliq Inuit Association. APEX wird auch die Nachbereitungsarbeiten im Anschluss an die Einreichung der Explorationsgenehmigungsanträge übernehmen, wie etwa die Beantwortung von Kommentaren im Rahmen der öffentlichen Begutachtung, die Kommunikation mit den Regierungsbehörden und die Durchführung der notwendigen Antragsänderungen.Darüber hinaus wird APEX die bereits vorliegenden Explorationsdaten aus dem Projekt Yath überprüfen und Vorschläge für die erforderliche Bodenaufbereitung zur Auswahl von Bohrzielen für die geplante Diamantbohrkampagne unterbreiten.Im Zuge früherer obertägiger Probenahmen durch die Firma Pan Ocean Oil Ltd. im Jahr 1981 wurden in Lesesteinen an der Oberfläche Uranwerte von 9,81 %, 3,95 % und 2,14 % U3O8 ermittelt. Im Rahmen von Feldarbeiten der Firma Kivalliq Energy in jüngerer Zeit zwischen 2010 und 2012 wurden 14 Gesteinsproben entnommen, vorwiegend entlang von Verwerfungslinien und Beckendiskordanzen, die U3O8-Werten zwischen 1 % und 5 % aufwiesen. Auffällige Konzentrationen hochgradig mineralisierter Proben, die mit regionalen Verwerfungslinien übereinstimmen (nachgewiesen durch eine Linienseismik aus dem Jahr 2012 mit Hinweis auf einen VGR-Trend), bestätigen die Ergebnisse aus den 1970er und 1980er Jahren und unterstreichen das enorme Potenzial für eine Uranmineralisierung innerhalb der Zone.Wir können es kaum erwarten, im Vorfeld unserer Diamantbohrungen bei Yath dieses geologische Kooperationsprojekt mit APEX in Angriff zu nehmen, so Anthony Zelen, President und Chief Executive Officer von Generation. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen und unterstreicht unser Bekenntnis zu einer innovativen Exploration und einer nachhaltigen Erschließung. Gemeinsam werden wir das Potenzial des Uranprojekts Yath so weit wie möglich ausschöpfen und den Grundstein für eine neue Ära mit besten Aussichten auf Wachstum und Entdeckungen legen.Zusätzliche Informationen zu Yath und anderen Projekten des Unternehmens finden Sie in unserer Investorenpräsentation und auf unserer Webseite.Geschäftsschwerpunkt des auf natürliche Ressourcen spezialisierten Unternehmens ist die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionen. Das Unternehmen ist zu 100 % am Uranprojekt Yath im Territorium Nunavut beteiligt.APEX ist eine unabhängige Full-Service-Geoberatungsfirma in Privatbesitz, die ihre internationalen Kunden zeitnah mit hochwertigen und kostengünstigen Beratungsleistungen im geologischen Bereich unterstützt. Das Leistungsangebot des APEX-Teams reicht von gelegentlichen Projektarbeiten bis hin zum kompletten Projektmanagement einschließlich Ressourcenschätzung und geologischer Modellierung.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (B.C.), Direktor und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, AB, einem Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die veröffentlichten Daten verifiziert, was eine Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testdaten beinhaltet, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.Anthony Zelen, President und Chief Executive OfficerAdmin@generationuranium.com778-388-5258Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und sonstigen Aktivitäten des Unternehmens, Umweltrisiken, zukünftige Metallpreise, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!