Sayona Mining Ltd. meldet hochgradige Bohrergebnisse aus Kanada

Der nordamerikanische Lithiumproduzent Sayona Mining Ltd. gab heute die Ergebnisse von 36 neuen Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 8.803 Metern auf dem unternehmenseigenen Betrieb North American Lithium (NAL) in Quebec, Kanada, bekannt, die den hochgradigen Charakter dieser strategischen Anlage belegen. Das Bohrprogramm 2023 war ein erfolgreicher Nachweis für das Potenzial, die Mineralressourcenbasis bei NAL zu erweitern. Das Bohrprogramm 2023 wurde konzipiert, um Erweiterungen der Mineralisierung zu erproben und In-Fill-Daten für die Aktualisierung der Mineralressourcenkategorien zu liefern.James Brown, Interim-CEO von Sayona, kommentierte: "Wir freuen uns über eine weitere Reihe starker Bohrergebnisse von North American Lithium, die weiterhin die hervorragende Qualität dieser Mine unterstreichen. Die heute gemeldeten Ergebnisse haben gezeigt, dass sich die Mineralisierung außerhalb der bestehenden MRE-Grubenschalen fortsetzt, sodass der nächste wichtige Schritt darin bestehen wird, eine Neuberechnung der MRE unter Berücksichtigung der jüngsten Bohrungen durchzuführen. Darüber hinaus werden wir im Jahr 2024 weitere 30.000 Meter an Bohrungen durchführen, um das gesamte Potenzial der NAL-Mineralisierung besser zu verstehen."© Redaktion MinenPortal.de