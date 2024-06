Freitag, 11:32 Uhr Toronto-Zeit: Unlimitierte Verkäufe auf dutzenden Aktien

Am Freitag um 11:32 Uhr Toronto-Zeit (17:32 Uhr bei uns) kam es im kanadischen Markt zu dubiosen Bewegungen bei dutzenden Junior-Aktien. Unlimitierte Verkäufe trafen auf den Markt, die alle zeitgleich ausgeführt wurden und teilweise zu Kurseinbrüchen von bis zu 40% geführt haben. Die meisten Kursverluste wurden dann zwar schnell wieder aufgeholt, doch bis heute ist unklar, was passiert ist.Eine Liquidierung eines großen Investors oder Fonds ist vorstellbar, allerdings ist es ungewöhnlich, dass die betroffenen Aktien alle um dieselbe Zeit verkauft wurden. Dutzende von Orders wurden zeitgleich auslöst, was auf eine "Maschine" hindeutet.Bei unseren Aktien war Grande Portage (TSX: GPG) und Minaurum Gold (TSX: MGG) betroffen, die allerdings zum Glück keine ganz dünnen Orderbücher nach unten hatten, so dass die Verkäufe recht gut aufgefangen wurden.In Kanada ändern sich die Steuergesetzgebungen und Freitag war der letzte Handelstag, um Gewinne zum alten Steuersatz zu verkaufen. Dies wird als möglicher Grund herumgereicht, doch die Art und Weise wie verkauft wurde, lässt das Ganze fraglich erscheinen.Die CoT-Daten kommen aufgrund des US-Feiertages in der Vorwoche erst heute Abend, so dass wir diese dann in der morgigen Ausgabe besprechen werden. Gold und Silber hatten keinen schönen Wochenausklang.Auch wenn nicht unbedingt Schaden angerichtet wurde, so wurde der jüngst gewonnene Schwung wieder aus dem Markt genommen:Silber: Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend neutralisiert:GDX: Abwärtstrendkanal bleibt bestehen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.