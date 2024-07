Rekordquartal der Goldbergbauunternehmen

Die Goldbergbauunternehmen werden in Kürze ihr mit Sicherheit bestes Quartal aller Zeiten melden. Vor allem aufgrund der rekordverdächtigen Goldpreise im 2. Quartal dürften die Gewinne der Goldunternehmen in die Höhe schnellen. Diese werden durch die leicht sinkenden Abbaukosten, die viele dieser Unternehmen voraussagen, noch weiter angekurbelt werden. Angesichts dieser unglaublich starken Fundamentaldaten sollten bald mehr professionelle Fondsmanager in diesen vielversprechenden Sektor investieren.Viermal im Jahr legen börsennotierte Unternehmen ihre Quartalsergebnisse vor. Diese Gewinnsaisonen sind sehr wichtig, da sie Aufschluss darüber geben, wie es um die Goldminenunternehmen tatsächlich bestellt ist. Das durchbricht wirklich den Stimmungsnebel, der diesen Sektor oft umgibt. Mir macht es Spaß, mehr über die Fundamentaldaten der Unternehmen zu erfahren, und so habe ich 32 Quartale in Folge die letzten Quartalsberichte der 25 wichtigsten Goldaktien in ihren beiden führenden ETFs analysiert.Dabei handelt es sich natürlich um den GDX VanEck Gold Miners ETF, der von den Super-Major- und Major-Goldbergbauunternehmen dominiert wird, und um seinen kleinen Bruder GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF, der trotz seines Namens eigentlich überwiegend auf mittelgroße Goldunternehmen ausgerichtet ist. Diese Kategorien werden durch die Jahresproduktion definiert, wobei die Super-Majors mehr als 2.000.000 Unzen, die Majors mehr als 1.000.000 Unzen, die Mid-Tiers mehr als 300.000 Unzen und die Juniors weniger produzieren.Obwohl die Quartalsberichte über Goldaktien oft interessant sind, ist meine Hauptmotivation, sie jedes Quartal zu studieren, der Handel. Je mehr ich mein Wissen über führende Goldbergbauunternehmen ausbaue, desto besser gelingt es mir, fundamental überlegene Unternehmen für unsere Newsletter-Handelsbücher auszuwählen. Diese bessere Untergruppe von Goldunternehmen entwickelt sich ständig weiter, wobei einzelne Unternehmen je nach ihrem aktuellen Produktions- und Kostenprofil allmählich ein- und aussteigen.Wir sammeln eine Vielzahl von Daten aus diesen Quartalsergebnissen und haben im Laufe der Jahre umfangreiche Tabellenkalkulationen erstellt, um alles zu erfassen. Die meisten führenden Goldbergbauunternehmen veröffentlichen Produktions- und Kostenrichtwerte für das gesamte Jahr und erläutern, wie sich ihre Produktion entwickelt. In dieser Branche korrelieren die Betriebskosten in hohem Maße umgekehrt mit dem Produktionsniveau. Je mehr Unzen gefördert werden, desto mehr Unzen können auf die hohen Fixkosten des Goldbergbaus umgelegt werden.In ihren jüngsten Q1'24-Ergebnissen prognostizieren die meisten der Top-25-Goldbergbauunternehmen des GDX eine steigende Produktion und niedrigere Kosten im weiteren Verlauf des Jahres. Man könnte meinen, dass die weltweite Goldminenproduktion über die Kalenderjahre hinweg linear und gleichmäßig verläuft, aber das ist nicht der Fall. Der World Gold Council veröffentlicht die besten verfügbaren Daten über das weltweite Goldangebot und die Goldnachfrage in seinen ausgezeichneten vierteljährlichen Berichten über die Goldnachfragetrends, die die Saisonalität der Produktion aufzeigen.Seit 2010 hat sich das weltweit geförderte Gold im Quartalsvergleich durchschnittlich um -8,4% in den ersten Quartalen, +4,8% in den zweiten Quartalen, +6,7% in den dritten Quartalen und +0,2% in den vierten Quartalen verändert. Das erste Quartal ist das schwächste Quartal des Jahres für die Goldminenbetreiber, auf das sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal ein starker Produktionsanstieg folgt. Die Q2-Quartale weisen also im Durchschnitt eine deutlich bessere Produktion und proportional niedrigere Kosten auf als die Q1-Quartale. Die Hauptgründe dafür sind die Winter auf der Nordhalbkugel und die Kalendergeschäftsjahre.Mehr als 2/3 der Landmassen der Welt befinden sich in der oberen Hälfte des Globus, ebenso wie ein ähnlicher Anteil der weltweiten Goldminen. Daher trifft das schlimmste Winterwetter in den ersten Quartalen, von bitterer Kälte und Schnee im Norden bis hin zu schweren Regenfällen im Süden. Beides verringert die betriebliche Effizienz, verlangsamt den Abbau und den Transport von Erzen und, was noch wichtiger ist, verlangsamt die notwendigen chemischen Reaktionen, die das Gold aus den Erzen auf den Haufenlaugungsflächen herauslösen.Die Manager von Goldminen planen in diesen winterbedingten Monaten häufig Wartungsarbeiten an den Aufbereitungsanlagen sowie Erweiterungen zur Steigerung des Durchsatzes. Das dafür vorgesehene Kapital wird oft erst spät in den Vorjahren budgetiert und dann in den ersten Quartalen zur Verfügung gestellt. Ein Großteil dieser Arbeiten erfordert die vorübergehende Abschaltung von Anlagen, wodurch die Produktion gebremst wird. Wenn diese Arbeiten jedoch abgeschlossen sind und sich das Wetter im Frühjahr und Sommer bessert, steigt die Produktion wieder an.Im 1. Quartal 24 lagen die durchschnittlichen Betriebskosten der Top-25-Goldminenunternehmen im GDX bei 1.277 Dollar. Ein Unternehmen war jedoch ein extremer Ausreißer, der aufgrund enormer Nebenproduktgutschriften -121 Dollar meldete und keine Prognose abgab. Ohne diesen Ausreißer lagen die übrigen großen Goldbergbauunternehmen im Durchschnitt bei 1.370 Dollar AISC. Ihre durchschnittlichen Prognosen für das Gesamtjahr 2024 lagen jedoch mit 1.324 Dollar niedriger. Und in diesen Zahlen sind die höheren Kosten des ersten Quartals enthalten, bevor die Produktion in den folgenden Quartalen hochgefahren wird.Rechnet man das durch, müssten die AISC der GDX-Top-25 in Q2 bis Q4 dieses Jahres durchschnittlich 1.310 Dollar betragen, um diese mittlere Prognose zu erreichen. Allerdings werden die Abbaukosten im dritten Quartal aufgrund eines weiteren großen Produktionsanstiegs wahrscheinlich am niedrigsten sein, so dass 1.325 Dollar eine vernünftige Schätzung für das zweite Quartal sind. Das entspricht einem Rückgang der durchschnittlichen AISC um bescheidene 3,3% gegenüber dem Vorquartal. Auch dies ist konservativ, da das Goldbergbauunternehmen mit negativen AISCs den Durchschnitt erneut nach unten ziehen dürfte.