Absurditäten, ÖRR-Auflösung & nur 7 Wochen Silber!?

Das deutsche Energiefiasko nimmt seinen Lauf, die Importe steigen. In der Slowakei wird der ÖRR aufgelöst, in England ein Schüler verhört, der behauptete, es gäbe nur zwei Geschlechter.Je mehr die Wirtschaft in der Eurozone, dabei besonders in Deutschland, und in den USA bröckelt, umso lauter werden die Kriegstrommeln geschlagen.Viktor Orban trifft sich mit Selenski, während die russische Armee weiter vorrückt und die Nato ihre Stützpunkte in Bereitschaft versetzt. Im Libanon droht ein neuer Krisenherd aufzubrechen, der auch Zypern in Gefahr bringt. China scheint Russland verstärkt zu unterstützen, was im Westen Mißfallen auslöst. (Handels-) Krieg in Sicht?Gold und Silber bleiben gefragt. Die Polen kaufen Goldmünzen, an der SGE fließt Silber weiter rapide ab.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)