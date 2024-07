Portofino informiert über strategische Finanzierungsaktivitäten

Vancouver, B.C., 4. Juli 2024 / IRW-Press / Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) meldet, dass das Unternehmen Gespräche mit zahlreichen internationalen Industriegruppen aufgenommen hat, die daran interessiert sind, ihre Lithiumversorgung zu sichern. Dazu gehören ein halbes Dutzend Gruppen, die eine projektspezifische Due-Diligence-Prüfung auf der Basis eines Post-Non-Disclosure-Agreement eingeleitet haben. Diese Gruppen befinden sich in verschiedenen Stadien der Due-Diligence-Prüfung und der Überprüfung des Datenbestands des Unternehmens. Das Unternehmen verfolgt potenzielle strategische Finanzierungsstrukturen, um die Aufnahme der nächsten Phase(n) der Erschließung seiner Lithium-Sole-Projekte zu forcieren.Nachstehend finden Sie eine Übersicht und die entsprechenden Links zu den argentinischen Projekten:- HERVORRAGENDER STANDORT: Salarebene zu 100 % im Eigentum des Unternehmens, strategisch günstige Lage in der Nähe des regionalen Zentrums Fiambala, Zugang zum Konzessionsgebiet über eine Hauptstraße.- HOCHWERTIGE LITHIUM-SOLE: Die Probenahmen durch Portofino lieferten Werte von bis zu 373 mg/l Lithium und bis zu 8.001 mg/l Kalium sowie ein niedriges Verhältnis von Magnesium zu Lithium.- VERGLEICHBARE GEOLOGIE MIT 3Q: Aufgrund der Nähe des Projekts Yergo zum Projekt 3Q von Zijin weisen beide wahrscheinlich ein ähnliches evaporitisches Milieu und eine ähnliche Geologie auf, einschließlich Ausbissen von Lithium-Wirtsgestein.- HERVORRAGENDER STANDORT: Arizaro befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe des regionalen Zentrums Tolar Grande und verfügt über Straßen- und Eisenbahnanschluss in unmittelbarer Nähe des Konzessionsgebiets.- HOCHWERTIGE LITHIUM-SOLE: Vorläufige Explorationsarbeiten zeigen das Potenzial für bedeutende Lithiumkonzentrationen auf und eine VES-Messung ergab eine Tiefe des Grundwasserleiters von bis zu 1.000 m, was das Potenzial und die Ähnlichkeit mit anderen Projekten unterstreicht, die im Arizaro Salar erschlossen werden.- Probenahmen an der Oberfläche und aus Schürfgräben durch Portofino ergaben Werte, die mit jenen anderer Programme übereinstimmen, die von Erschließungsunternehmen im Arizaro Salar durchgeführt wurden.- VERGLEICHBARE GEOLOGIE: Angesichts der Nähe zu Eramet, Lithium Chile und Tibet Summit ist es sehr wahrscheinlich, dass Arizaro Ähnlichkeiten mit anderen Projekten in der unmittelbaren Umgebung aufweist.Portofino sieht sich ermutigt durch das hohe Interesse an gut gelegenen Lithium-Sole-Projekten seitens dieser internationalen Lithium-Industriegruppen, obwohl das Interesse an wichtigen Explorationsprojekten und -unternehmen auf den öffentlichen Märkten als gering eingeschätzt wird.Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Gewissheit gibt, dass die Gespräche zu einer oder mehreren wesentlichen Transaktionen führen werden.Portofino ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat eine Vereinbarung mit Lithium Chile Inc. zur Erkundung und Erschließung des Lithiumprojekts Arizaro in Salta, Argentinien, abgeschlossen und hält zusätzlich weiterhin eine Beteiligung von 100 % an dem (bohrbereiten) Lithiumprojekt Yergo in Catamarca. Die beiden Projekte befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten.Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100-%-Beteiligung an drei Pegmatit-Lithiumprojekten und mehreren Goldprojekten im Nordwesten von Ontario (Kanada) zu erwerben.FÜR DAS BOARDDavid G. TafelChief Executive OfficerNähere Informationen erhalten Sie über:David Tafel CEO, Direktor604-683-1991Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: dem Wachstum und der Entwicklung des Unternehmens wie derzeit erwartet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!