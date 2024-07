Zyanidaustritt in der Nähe der Eagle-Mine von Victoria Gold entdeckt

Das kanadische Territorium Yukon teilte mit, dass in einem Wasserlauf in der Nähe der Eagle-Mine der Victoria Gold Corp. nach einem Geräteausfall und einem Erdrutsch vor Ort erhöhte Zyanidwerte festgestellt wurden. Der Bergbauminister von Yukon, John Streicker, erklärte am Donnerstag gegenüber lokalen Medien, dass die erhöhten Zyanidwerte in einem Fluss in der Nähe des Minengeländes festgestellt worden seien, was "möglicherweise Auswirkungen auf Fische haben könnte". Diese Äußerungen erfolgten wenige Stunden, nachdem das in Toronto ansässige Unternehmen Victoria Gold erklärt hatte, es habe keine erhöhten Zyanidwerte flussabwärts seines Grundstücks festgestellt.Der kanadische Goldproduzent hat letzte Woche den Betrieb der Eagle Mine, der größten Mine im Yukon, nach einem Ausfall der Haufenlaugung eingestellt. Die Aktien von Victoria Gold fielen nach dem Vorfall um 82%. Sie stiegen am Donnerstag um 9,2% auf 95 kanadische Cents, nachdem das Unternehmen bestritten hatte, erhöhte Zyanidwerte festgestellt zu haben. Victoria Gold teilte am Donnerstag mit, dass die Produktion weiterhin ausgesetzt sei.Victoria Gold ist ein Single-Asset-Produzent, der unter anderem die zu 100% unternehmenseigene Goldmine Eagle im Yukon, Kanada, betreibt. Victoria Gold besitzt außerdem eine Reihe weiterer Erschließungs- und Explorationsgrundstücke im Yukon, darunter Brewery Creek, Clear Creek, Gold Dome und Grew Creek.© Redaktion MinenPortal.de