Millennial Potash schließt Meilensteine ab und erhält 70% des Banio Potash-Projekts

9. Juli 2024, Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es einen Anteil von insgesamt 70 % an den Aktien von Equatorial Potash Pty. Ltd. ("Equatorial") erworben hat, die über ihre gabunische Tochtergesellschaft Mayumba Potasse SARL 100 % des Banio Potash Project hält. Um 70 % zu erhalten (was eine Erhöhung um 19 % gegenüber den zuvor gehaltenen 51 % der Aktien von Equatorial darstellt), hat MLP eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) eingereicht und Meilensteinzahlungen in Höhe von 300.000 US$ und 1.000.000 MLP-Aktien an die Verkäufer des Banio-Kali-Projekts geleistet.Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir bei der Erschließung des Kaliprojekts Banio seit der ersten Ankündigung des Earn-in-Abkommens im März 2023 so schnell Fortschritte gemacht haben. In weniger als einem Jahr errichtete das Unternehmen ein Explorationscamp, führte Explorationsbohrungen durch, die die Mächtigkeit der Kalilagerstätte auf 70 Meter erweiterten, und gab im Januar 2024 eine erste Mineralressourcenschätzung von 657 Millionen Tonnen angezeigter Ressourcen mit einem Gehalt von 15,9 % KCl und 1,16 Milliarden Tonnen abgeleiteter Ressourcen mit einem Gehalt von 16 % KCl heraus (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2024). Im April 2024 veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse einer sehr soliden PEA."Der PEA-Bericht beschreibt die Einzelheiten eines potenziell kostengünstigen Lösungsbergbaubetriebs auf dem Kaliprojekt Banio. Die PEA basierte auf einer Produktion von 800.000 Tonnen pro Jahr an granuliertem Muriat von Kali (MOP). Die dicken Kalihorizonte in Verbindung mit dem Lösungsbergbau führten zu einer der niedrigsten CAPEX- (480 Mio. US$) und OPEX-Schätzungen (61 US$/Tonne MOP) in der Branche. Die solide Wirtschaftlichkeit des Kaliprojekts Banio wurde durch einen starken Kapitalwert nach Steuern(10) von 1,07 Mrd. US$ und einen IRR von 32,6 % weiter unter Beweis gestellt (siehe Pressemitteilung vom 23. April 2024). MLP wird die Empfehlungen aus der PEA weiter umsetzen, einschließlich der Vorbereitung zusätzlicher Bohrungen im Zielgebiet Nord, um die Ressourcen weiter zu erweitern.Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo und Direktor des Unternehmens, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt. 