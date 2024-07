Aurania Resources untersucht das sichtbare Gold, das in Crunchy Hill gefunden wurde

Toronto, 11. Juli 2024 - Aurania Resources Ltd. ( TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass im Bereich des unternehmenseigenen Zielgebiets Crunchy Hill im Südosten Ecuadors sichtbares Gold gefunden wurde. Das Gold, wie in den Abbildungen 1 und 2 unten dargestellt, wurde während grundlegender Schürfungen durch einen der Erkundungsgeologen von Aurania gefunden. Die Quelle dieses Goldes muss durch weitere Untersuchungen, einschließlich der Durchführung von Proben, bestätigt werden.Das Ziel Crunchy Hill wird im Anschluss an eine Überprüfung von Flusssedimentproben und anderen Daten aus bestimmten Gebieten auf dem Grundstück von Aurania, in denen es Hinweise auf Gold gab, untersucht. Geologen werden in das Gebiet Crunchy Hill entsandt, um die Quelle des Goldes zu bestimmen und zu verstehen.Im Jahr 2019 wurde bei Crunchy Hill eine Erkundungsbohrung durchgeführt und das Vorhandensein eines epithermalen Goldsystems bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt wurde beschlossen, dass die Geologenteams von Aurania zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Probenahmen/Feldarbeiten zu diesem Ziel zurückkehren würden, um die Lage des Kerns des Systems zu bestimmen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76221/12072024_DE_ARU_Aurania.001.jpegAbbildung 1: Die zerklüftete, unregelmäßige Beschaffenheit der Goldplättchen lässt auf die Nähe zur Quelle schließen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76221/12072024_DE_ARU_Aurania.002.jpegAbbildung 2: Goldrückgewinnung nach 2-stündigem Waschtest.Weitere Neuigkeiten sind, dass ein Anaconda-Kartierungsprogramm im südlichen Teil von Auranias Porphyr-Kupfer-Zielgebiet Awacha abgeschlossen wurde und die Explorationsteams weiterhin das restliche Gebiet kartieren. Eine geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation ist für das epithermale Goldziel Kuri-Yawi geplant.Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das Lost Cities - Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitplan für die Aufnahme des Betriebs, die Tatsache, dass die Teams des Unternehmens vor jedem Bohrprogramm auf Kurs sind, der Beginn jedes Bohrprogramms und die Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, zählen unter anderem Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Lieferkette, Einschränkungen bei der Arbeit und der Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie lokale und internationale Reisen; das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen beim Erhalt dieser Lizenzen; die Unfähigkeit, bei Bedarf auf Finanzmittel zuzugreifen; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine Schwächung der Abhängigkeit des Marktes und der Branche von Edelmetallen und Kupfer; sowie die Risiken, die in den auf SEDAR hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.