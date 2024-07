Seit November führen XAU & Silber das Feld an

In der vergangenen Woche verpasste der Dow Jones ein neues Allzeithoch nur um 3,60 Dollar bzw. nur 0,01% von einem neuen BEV-Nullpunkt in der unten stehenden Bear's Eye View Chart. Keine Sorge, ich erwarte, dass der Dow Jones in den kommenden Wochen mehr als nur ein neues Allzeithoch erreichen wird.Betrachtet man den Kreis im Chart unten, so hat der Dow Jones von Dezember letzten Jahres bis März jede Woche ein paar BEV-Nullen erreicht, vier Monate, in denen der Dow Jones nicht um 2% von seinem letzten Allzeithoch zurückgegangen ist. Dann kam der April, in dem sich etwas änderte; der Dow Jones testete seine BEV -5%-Linie, bevor er im Mai zwei weitere BEV-Nullen verzeichnete und dann erneut seine BEV -5% testete und nun im Juli neue BEV-Nullen zu verzeichnen hat.Wird der Dow Jones in den kommenden Wochen und Monaten wieder neue Allzeithochs mit der Intensität erreichen, die er von Dezember bis April letzten Jahres hatte? Vielleicht, aber ich werde es sehen müssen, um es zu glauben. Solange der Dow Jones nicht unter seine BEV -10%-Linie (36.003,23) oder vielleicht sogar unter seine BEV -7%-Linie (37.200) fällt, ist dies eine gute Marktlage für die Bullen, zu denen ich gehöre. Ich kann es nicht übersehen, dass der Dow Jones seit August 1982 um 33.200 Punkte gestiegen ist. Wie viel mehr können wir vernünftigerweise von diesem Bullenmarkt erwarten?Es spielt keine Rolle, wie die Bewertung des Dow Jones in den vergangenen 42 Jahren um diese enorme Summe aufgebläht wurde. Ob dies nun von bösartigen Feen und Kobolden oder einem Haufen Idioten im FOMC geschah, im Juli 2024 ist das meiste von dem, was dieser Bullenmarkt seinen Bullen zu geben vermag, nun am besten im Rückspiegel des Marktes zu sehen. Das sage ich zwar schon seit Jahren, aber damals wie heute gilt das Gleiche.All das ist offensichtlich, aber was nicht offensichtlich ist, ist, wie sehr sich Gold wie der Dow Jones gehandelt hat, seit auch er geschlossen hat und seit letztem November in der Scoring-Position geblieben ist (BEV-Werte zwischen -0,01% und -4,99%). In den letzten acht Monaten haben sich die BEV-Charts des Dow Jones und des Goldes bemerkenswert ähnlich entwickelt; sie stiegen in die Scoring-Position und blieben dort für lange Zeit, während sie neue Allzeithochs erreichten. Nachfolgend finden Sie einen BEV-Chart (Bear's Eye View) für den Dow Jones und Gold, der bis Oktober 2022 zurückreicht.Im BEV-Chart des Dow Jones (oben) stieg der Dow Jones am 20. November 2023 in die Punkteregion, und abgesehen von einigen Tagesabschlüssen unter einem BEV von -4,99% ist er in der Punkteregion geblieben und hat 26 BEV-Nullen (neue Allzeithochs) erreicht, wobei er am Freitagschluss fast 27 erreicht hätte Damit ist der Dow Jones von 35.151 Punkten am 20. November auf 40.003 Punkte am 17. Mai gestiegen, was einem Plus von 4.852 Punkten oder 13,80% entspricht. Ein sehr schöner Anstieg.Der Goldpreis stieg erstmals am 14. November 2023, eine Woche vor dem Dow Jones, in die Punkteränge. Und wie der Dow Jones ist auch Gold, abgesehen von einigen Tagesabschlüssen unter -4,99%, in den letzten acht Monaten in der Punkteregion geblieben. Am 1. Dezember erreichte Gold seinen ersten BEV-Nullpunkt und damit insgesamt 23 in diesem Vorstoß. Und wie der Dow Jones schloss auch der Goldpreis diese Woche fast auf einem neuen Allzeithoch.Damit ist Gold von 1.967,11 Dollar am 14. November auf 2.421,97 Dollar am 17. Mai gestiegen, ein Plus von 454,86 Dollar. Das ist ein sehr schöner Anstieg von 23,12% und fast das Doppelte des prozentualen Zuwachses, den der Dow Jones seit seinem ersten Aufstieg in die Punkteränge verzeichnet hat. Dies ist ein wichtiger Punkt, der von den meisten Marktbeobachtern nicht gewürdigt wird: Seit November hat Gold mehr zugelegt als der Dow Jones, und zwar um einen nicht unerheblichen Betrag.Da mich aber nicht nur Gold und der Dow Jones interessieren, habe ich die nachstehende Tabelle erstellt, in der die Wertentwicklung von Gold, Silber und dem XAU im Vergleich zu den wichtigsten Aktienindices, die ich verfolge, dargestellt ist. Ich war überrascht, als ich sah, wer auf Platz 1 und 2 lag. Seit dem 14. November letzten Jahres, als Gold zum ersten Mal in die Punkteränge kam, bis zum Ende der letzten Woche waren der XAU und Silber die Top-Performer des Marktes, während Gold auf Platz 10 und der Dow Jones auf Platz 18 landete.Ich glaube, dass dies ein Beweis dafür ist, dass intelligentes Geld jetzt in Edelmetallwerte fließt und einen heimlichen Bullenmarkt in Gold, Silber und Minenaktien schafft. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird es bald öffentlich bekannt werden, wie gut es den Edelmetallwerten geht, was den Anstieg von Gold, Silber und Minenaktien auf ein viel höheres Niveau treiben wird. Aber wann!? Oh, ich wünschte, ich wäre so schlau, aber ich bin es nicht. In Anbetracht der unten dargestellten Trends ist ein zusätzliches Interesse an Edelmetallen und ein Anstieg der Preise bis Oktober jedoch durchaus realistisch.