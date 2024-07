Goldaktien im Überschwang

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen haben in diesem Monat einen kräftigen Ausbruch nach oben vollzogen. Indem sie den zugrundeliegenden Anstieg des Goldpreises verstärkten, erreichten sie neue Bullenmarkt-Höchststände. Doch trotz dieser starken Rally sind die Goldaktien im Verhältnis zu dem Metall, das sie abbauen und das ihre Gewinne antreibt, nach wie vor unterbewertet. Sie müssen noch viel höher notieren, um die aktuellen Goldpreise widerzuspiegeln, wobei Impulskäufe zu einem proportionalen Überschießen führen.Die Märkte sind immer zyklisch, sie bewegen sich in endlosen Auf- und Abwärtsbewegungen zwischen Bullen- und Bärenmarkt. Die Preise schwanken wie ein Pendel zwischen entgegengesetzten Extremen. Dazu gehören hohe und niedrige technische Werte, überbewertete und unterbewertete Fundamentaldaten sowie gierige und ängstliche Stimmungen. Langfristige Durchschnitte spiegeln die unteren Mittelpunkte der Pendelbögen wider, also Ziele für die Umkehrung der Mittelwerte bei gestreckten Preisen.Aber Pendel, die weit zur einen oder anderen Seite gezogen werden, bleiben nicht in der Mitte stehen, wenn sie anfangen, zurückzuschwingen. Ihr kinetisches Momentum trägt sie weit über ihre Mittelpunkte hinaus und lässt sie proportional auf die andere Seite überschwingen. Märkte, die in eines der beiden Extreme gezogen werden, funktionieren ähnlich: Sie normalisieren sich nicht nur auf den Durchschnitt, sondern schwingen bis zu den entgegengesetzten Extremen durch. Die Zyklen der Goldaktien bilden da keine Ausnahme, und vor kurzem gab es hier eine extreme Anomalie.Die Gewinne der Goldunternehmen werden überwiegend von den aktuellen Goldpreisen bestimmt, da sich die Abbaukosten nur allmählich ändern. Dies ist bei den großen Goldbergbauunternehmen, die im Benchmark GDX Gold Stock ETF enthalten sind, leicht zu erkennen. Die zuletzt gemeldeten Quartalsergebnisse waren die des 1. Quartals 24, in dem die 25 größten GDX-Goldunternehmen im Durchschnitt 1.277 Dollar für die laufenden Kosten aufwiesen. Zieht man diese vom Durchschnittspreis des Goldes ab, erhält man einen hervorragenden Proxy für die Erträge des Sektors.Im ersten Quartal lag der durchschnittliche Goldpreis bei 2.072 Dollar, so dass die Gewinne der 25 größten GDX-Unternehmen 795 Dollar je Unze betrugen. Ein Jahr zuvor, im vergleichbaren 1. Quartal 23, lag der Goldpreis bei 1.892 Dollar, während die Produktion dieser Elite-Majors 1.302 Dollar kostete. Das ergab einen Stückgewinn von 589 Dollar Unze. In einem Jahr, in dem die durchschnittlichen Goldpreise um 9,5% stiegen, stiegen die Gewinne der Top-25-Goldminen im GDX um 34,9%. Dieses jüngste Beispiel aus der Praxis ergab ein hervorragendes 3,7-faches Aufwärtsverhältnis zum Goldpreis!Die Aktienkurse spiegeln letztlich ein angemessenes Vielfaches der zugrunde liegenden Gewinne wider, und die Goldpreisentwicklung ist die Grundlage für den Großteil der Gewinne der Goldbergbauunternehmen. Daher haben sich Goldaktien schon immer wie gehebelte Spiele auf das von ihnen geförderte Metall verhalten. Nachdem ich die jüngsten Ergebnisse der Top 25 des GDX nun 32 Quartale in Folge akribisch analysiert habe, kann ich Ihnen sagen, dass dies eine Menge Arbeit bedeutet! Aber ein einfacher Näherungswert spiegelt diese wichtige fundamentale Verbindung anständig wider.Es handelt sich einfach um das Verhältnis zwischen Goldaktien und Goldpreisniveau. Im Zeitverlauf zeigt es an, ob Goldaktien im Verhältnis zu dem Metall, das ihre Erträge bestimmt, über- oder unterbewertet sind. Seit vielen Jahren verwende ich das GDX/GLD-Verhältnis oder die GGR-Variante dieser Kennzahl. Es teilt die täglichen Schlusskurse des führenden Goldaktien-ETF durch die des mächtigen amerikanischen GLD-Gold-ETF, des größten physischen, mit Bullion gedeckten ETF der Welt.Die Positionierung des GGR im Vergleich zu den Durchschnittswerten der letzten Jahre ist vergleichbar mit dem Bewertungspendel der Goldaktien. Dieses wurde vor kurzem auf ein äußerst anormales Extrem gezogen, wobei die Rückkehr zum Mittelwert nun in vollem Gange ist. Die Chancen stehen gut, dass Momentum-Käufe eine proportionale Übertreibung anheizen, was dafür spricht, dass weitere Goldaktiengewinne bevorstehen. In diesem Chart wird das GDX/GLD-Verhältnis (blau) über den rohen GDX (rot) gelegt.Das Erkennen von Marktextremen ist für den Handel wichtig, da sie wichtige zyklische Umkehrpunkte, die Spitzen der Pendelbögen, markieren. Je extremer ein Extrem ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer proportionalen Mittelwertumkehr und einem Überschwingen kommt. Ein erstaunliches Ereignis fand Ende Februar statt, als der GDX auf nur 25,79 Dollar abstürzte. Das war sogar etwas weniger als die 25,91 Dollar von Anfang Oktober, als der jüngste Aufwärtstrend des Goldpreises seinen Anfang nahm.