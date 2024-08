Der 50-jährige Silberbärenmarkt

Chart 1: Silberpreis (inflationsbereinigt), August 2020 - Juli 2024

Chart 2: Silberpreis (inflationsbereinigt), April 2011 - Juli 2024

Die jüngsten Artikel, in denen die Outperformance von Silber im Vergleich zu Gold und einige lächerliche Preisprognosen gepriesen werden, sind etwas zu viel. Die meisten der extrem positiven Kommentare lassen eine Dosis Realität vermissen. Nachfolgend finden Sie drei Charts ( Quelle ), die für die nötige Perspektive sorgen sollten. Die Charts zeigen die durchschnittlichen monatlichen Schlusskurse (inflationsbereinigt) für die Zeiträume August 2020 - Juli 2024; April 2011 - Juli 2024; und Januar 1980 - Juli 2024. Hier ist der erste Chart...Vor vier Jahren, im August 2020, lag der nominale durchschnittliche Schlusskurs für Silber bei 28,56 Dollar je Unze. Im letzten vollen Monat Juli 2024 lag der Preis bei 29,01 Dollar. Der aktuelle Preis liegt bei 28,56 Dollar. Im Wesentlichen ist der Silberpreis seit seinem Höchststand vor vier Jahren unverändert. Die Auswirkungen der Inflation (wie im Chart dargestellt) in den letzten vier Jahren ergeben einen entsprechenden realen Preis von 34,53 Dollar für den Höchststand im August 2020.Das bedeutet, dass der reale Silberpreis um 6,00 Dollar bzw. 17% gesunken ist. In diesen Ergebnissen ist der jüngste Anstieg des Silberpreises von seinem Tiefstand von knapp 18 Dollar je Unze im August 2022 vollständig enthalten. Der Goldpreis ist in denselben vier Jahren um 24% gestiegen, während der Silberpreis unverändert blieb. Auf inflationsbereinigter Basis ist Gold zwar nur um 2,3% gestiegen, aber das ist immer noch viel besser als der inflationsbereinigte Verlust von 17% bei Silber.Es stimmt, dass Silber seit den jeweiligen Tiefstständen im August 2022 und Oktober 2022 besser abgeschnitten hat als Gold. Gemessen an diesen Zeitpunkten ist Silber um 61% gestiegen, während Gold um 50% zugelegt hat. Diese Zahlen folgen jedoch auf den vorangegangenen Zweijahreszeitraum, in dem Silber um 37% fiel, während Gold einen Verlust von 17% verzeichnete. Es ist ein bisschen so, als würde man einem Zweipersonenrennen zuschauen, bei dem ein Läufer kläglich zurückfällt, dann sehr schnell läuft, um aufzuholen, aber am Ende doch weiter zurückliegt als ursprünglich.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Silber in den letzten vier Jahren um etwa 20% schlechter abgeschnitten hat als Gold. Die Underperformance von Silber gegenüber Gold in letzter Zeit ist auch nichts Neues. Siehe Chart Nr. 2 unten...