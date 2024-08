Cia de Minas bricht weg - droht weiteres Ungemach?

Quelle Chart: stock3

Das südamerikanische Minenunternehmen Buenaventura, Compania de Minas S.A. schien sich im Hinblick zur letzten Analyse vom 31. Mai eine Art Sprungbrett für weitere Hochs bauen zu wollen. Seit einigen Wochen geht es jedoch abwärts und dabei verlor die Aktie, vom Reaktionshoch bei 17,30 EUR ausgehend, mittlerweile mehr als 25% an Kurswert.Aktuell notiert die Aktie im Bereich der Unterstützung um 12,60 EUR. Gelingt dort sowie am 50er-Wochendurchschnitt eine Stabilisierung, könnte es in naher Zeit wieder aufwärts bis über 14,00 EUR hinaufgehen.Das Gegenteil ist klarerweise der Fall, sofern die Aktie sich unter das Niveau von 12,60 EUR begibt. In diesem Fall wäre das nächste Verkaufssignal aktiv und dürfte die Aktie in einer Fortsetzung der Korrektur hineinführen. Abgaben in Richtung 10,00 EUR je Anteilsschein wären dabei denkbar.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.