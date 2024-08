Für Wirtschaftsminister Habeck erhöhen Wärmepumpen den Wert von Immobilien. Mario Vogt, CDU-Spitzenkanditat in Thüringen, wird mit Vorwürfen, in seiner Doktorarbeit Plagiate verwendet zu haben, konfrontiert. Die Auswertung soll wohl nicht vor der Landtagswahl vorliegen.Sind auch die USA auf dem Weg zum Sozialismus? Vorschläge von Vize-Präsidentin Harris zur Preiskontrolle bei Nahrungsmitteln gehen in die Richtung. In Neuseeland begehen Unbekannte ein perfides Verbrechen und fügen Crystal Bonbons für Hilfsbedürftige bei.Laut neuen "Enthüllungen" soll die Ukraine für den Anschlag auf Nord Stream verantwortlich sein. Führende deutsche Politiker scheint das nicht zu interessieren. Wohin führt die ukrainische Kursk-Invasion? Sicher nicht zu einer Deeskalation.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)