IAMGold attackiert die Hochs aus 2020

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Vor knapp drei Monaten, am 23. Mai , coverten wir hier das kanadische Minenunternehmen IAMGold Corp. vor dem Hintergrund des Erreichens der Niveaus aus 2020. Heute, nach zwei hochgradig dynamischen Handelswochen zuvor und weiteren Zugewinnen bisher, touchiert die Aktie die Hochs Sommer 2020 rund um die Widerstandsmarke von 5,19 USD. Was jetzt die weiteren Optionen sind, wird sich gewiss der eine oder andere fragen. Somit auf zum nachfolgenden Fazit.Die seit 2017 andauernde Abwärtsbewegung konnte im Frühjahr dieses Jahres überwunden werden. Die Hoffnungen eilten voraus und tatsächlich enttäuschte die Aktie bislang nicht. Der frisch erreichte Widerstandsbereich um 5,19 USD kann zwar temporär zu Gewinnmitnahmen einladen. Allerdings würden diese das grundsätzlich positiv erscheinende Chartbild nicht gefährden.Ein Ausbruch und mögliche Etablierung über 5,19 USD verschafft natürlich weiteres Potenzial gen Norden, sodass man sich in weiterer Folge auf einen Angriff auf den Widerstand bei 6,38 USD einstellen dürfte. In diesem Fall wären die Kursniveaus aus dem Jahr 2018 erreicht und würden das beeindruckende Comeback der Aktie untermauern. Spielraum nach oben ist dementsprechend reichlich gegeben. Auf der Südseite gilt die Aktie als generell gut abgesichert und mögliche Rücksetzer könnten sogar als nachträgliche Einstiegschancen verstanden werden.Sollte es daher zu einer zeitnahen Abweisung am aktuellen Widerstandslevel kommen, könnte sich eine entsprechende Gegenbewegung in Richtung der Marke von 4,00 USD je Anteilsschein orientieren. Eine erste Indikation diesbezüglich würde sich bei einem Rückgang unter 4,80 USD darstellen. Diese dann aufkommende Schwäche wäre jedoch lediglich als Pullback zu werten, sodass dieser mögliche Rückgang als Chance verstanden werden könnte. Generell erlaubt sich Spielraum in Richtung 3,70 USD, bevor es dann zu einer ausgedehnteren Abwärtsbewegung kommen dürfte. Unterhalb von 3,70 USD könnte es nämlich zu weiteren Abgaben bis hin zur Unterstützung von 3,22 USD kommen.Die Bullen sind buchstäblich im Rausch und eine Rally-Fortsetzung kann nie ausgeschlossen werden. Ein Ausbruch über die Hochpunkte aus 2020 mit Notierungen über 5,19 USD könnte daher weitere Käufer anziehen, sodass in der weiteren Konsequenz die Kurshöhen aus dem Jahr 2018 bei 6,38 USD anvisiert werden könnten.Im Kontext der scharfen Zugewinne und des erreichten Widerstands erscheinen auch Gewinnmitnahmen nicht abwegig. Eine Abweisung und Rücksetzer unter 4,80 USD könnten weiterer Verluste nach sich ziehen. Infolgedessen wäre ein Pullback an die Zone von 3,70 bis 3,97 USD durchaus möglich.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.