Mawson Finland stellt Update zu den Explorationsaktivitäten bei Rajapalot bereit

TORONTO, 21. August 2024 - Mawson Finland Ltd. (Mawson oder das Unternehmen) (TSX-V: MFL) freut sich bestätigen zu können, dass das Unternehmen sein erstes Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kobalt-Konzessionsgebiet Rajapalot im Norden Finnlands abgeschlossen hat. Ziel der Bohrungen dieser Saison war, den Bestand an vermuteten Ressourcen auf dem Projekt Rajapalot weiter zu erhöhen, indem nach potenziellen Erweiterungen des derzeit definierten Mineralsystems gesucht wurde.Das Projekt Rajapalot ist Gegenstand einer aktuellen wirtschaftlichen Erstbewertung mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on a Preliminary Economic Assessment of the Rajapalot Gold-Coblat Project, Finland, die das Unternehmen am 19. Dezember 2023 eingereicht hat und die auf SEDAR+ verfügbar ist (die PEA). Die PEA weist einen Kapitalwert (NPV5%) von 211 Millionen USD nach Steuern und einen internen Zinsfuß (IRR) von 27 % nach Steuern aus. Die vermuteten Ressourcen der Lagerstätte Rajapalot wurden laut PEA auf 9,78 Mio. t mit 2,8 g/t Gold und 441 ppm Kobalt geschätzt, was einem Gesamtmetallgehalt von 867 Tsd. oz Gold und 4.311 Tonnen Kobalt entspricht.Die PEA hat vorläufigen Charakter und beinhaltet vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anstellen zu können, die eine Kategorisierung als Mineralreserven ermöglichen würden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass die PEA realisiert werden wird.Frau Noora Ahola, CEO von Mawson Finland, erklärt: Die Bedingungen für die Durchführung von Bohrungen waren im Winter und Frühjahr 2024 hervorragend und wir konnten daher ein umfangreiches Diamantbohrprogramm über insgesamt 12.070 Meter bei Rajapalot erfolgreich absolvieren. Wir erwarten, dass unsere Analyseergebnisse aus diesem Programm in Kürze vorliegen werden, und hoffen, dass sie uns in unserer Überzeugung vom Wachstumspotenzial der Lagerstätte bestärken werden.Herr Neil MacRae, Executive Chairman, fügt hinzu: Das Management ist mit den bisherigen Fortschritten der Bohrkampagne sehr zufrieden, und mit dem kürzlich erfolgten erfolgreichen Abschluss des Börsengangs sind wir auch sehr stolz darauf, ein starkes Aktionärsregister zusammengestellt zu haben. Wir möchten uns insbesondere bei unseren Aktionären bedanken, die uns seit Dezember 2023 im Rahmen der Finanzierungsrunde mit den Sonderwarrants unterstützt haben, zumal wir mit diesen Mitteln das Projekt Rajapalot erwerben konnten. Herr MacRae weiter: Wir möchten auch die Anstrengungen unserer Rechtsberater bei Peterson McVicar LLP und des Vermittlers für unsere IPO-Finanzierung, Eight Capital, würdigen, die maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen haben. Schließlich sind wir auch sehr dankbar dafür, dass sich eine beträchtliche Anzahl lokaler finnischer Investoren entschlossen hat, uns zu unterstützen. Wir danken ihnen insbesondere für die Unterstützung unserer in Finnland ansässigen CEO, Frau Noora Ahola, während wir weiter bestrebt sind, das Projekt Rajapalot zum Nutzen aller Aktionäre und Ortsansässigen weiterzuentwickeln.Von Januar bis April 2024 wurden mit drei Bohrgeräten 38 Bohrlöcher - insgesamt 12.070 Meter Diamantbohrkern - rund um die Lagerstätten Palokas, Hut, Raja und Joki niedergebracht. Hauptziel dieser Bohrungen war es, die Gold-Kobalt-Mineralisierung sowohl entlang des Streichens als auch im Einfallwinkel der derzeit definierten Hüllen der Gold-Kobalt-Mineralisierung in der Kategorie der vermuteten Ressourcen bei Rajapalot zu erkunden. Im Umfeld der Lagerstätten Palokas wurden 20 Bohrlöcher absolviert, 8 bei Hut, 6 bei Raja und 4 bei der Lagerstätte Joki (siehe Abbildung 1). Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Erweiterung der definierten höhergradigen Gebiete, die Gegenstand der aktuell veröffentlichten Ressource sind, mit dem Ziel, die Ressourcenbasis um zusätzliche, höhergradige Tonnagen zu erweitern. Die Analyseergebnisse dieser Bohrungen werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Darüber hinaus wurden 5 dieser Bohrlöcher geophysikalischen elektromagnetischen (EM) Messungen im Bohrloch unterzogen, deren Ergebnisse zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76598/Mawson_082124_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Geologische Karte des Konzessionsgebiets Rajapalot mit der Lage der wichtigsten Lagerstätten und anderen bekannten Prospektionsgebieten. Die eingefügte/untere Karte zeigt den Standort der Bohrlöcher, die zwischen Januar und April 2024 bei Rajapalot absolviert wurden. Die Bohrungen konzentrieren sich auf die wichtigsten Lagerstätten bei Rajapalot, wobei die eingefügten Textfelder die aktuellen geschätzten vermuteten Ressourcen laut PEA angeben.Vor der Winter-Bohrkampagne 2025 beabsichtigt Mawson, eine Reihe von geochemischen und geophysikalischen Oberflächenuntersuchungen durchzuführen, um potenzielle mineralisierte Erweiterungen der Ressource Rajapalot weiter zu erschließen und zusätzliche Explorationsziele in und im Umfeld des breiteren Gebiets Rajapalot abzugrenzen. Die Explorationsarbeiten im Sommer und Herbst werden sich auf eine geochemische Bodenmessung mitsamt 1.000 Proben konzentrieren; von Ende August bis Dezember werden zusätzliche geophysikalische elektromagnetische Bohrloch- und Fixed-Loop-Vermessungen durchgeführt, um weitere Explorationsziele rund um das Gebiet Rajapalot abzugrenzen und gleichzeitig Erweiterungen im Randbereich der Mineralisierung, die dem aktuellen Ressourcenbestand zugrunde liegt, aufzufinden. Bei Rajapalot haben geochemische und geophysikalische Oberflächenuntersuchungen in der Vergangenheit zur erfolgreichen Ermittlung neuer Gebiete mit Gold- und Kobaltmineralisierungen geführt. In Verbindung mit dem Ziel der Ressourcenerweiterung werden auch regionale Explorationsaktivitäten erfolgen, um neue vielversprechende Bohrziele abzugrenzen.Mawson hat in den letzten sechs Monaten auch eine umfassende geologische Überprüfung des Konzessionsgebiet Rajapalot durchgeführt und dabei einige primäre Faktoren identifiziert, die das Gold-Kobalt-Erzsystem im Distrikt Rajapalot durchgängig zu kontrollieren scheinen. Dazu gehört eine strukturelle Kontrolle in Form von reaktivierten Scherzonen, die eine Mineralisierung beherbergen und in enger Verbindung mit bestimmten geochemischen und gesteinsdurchlässigen Affinitäten stehen, die zur Wirtsstratigraphie gehören. Daher stellt der Kreuzungspunkt der reaktivierten Scherzonen (mit extremer hydrothermaler Alteration), die bevorzugte litho-stratigraphische Einheiten (Fiamme-Tuff-Schichten mit basaltischer Affinität) durchschneiden, einen idealen Standort für eine Mineralisierung im Gebiet Rajapalot dar. Mawson beabsichtigt, sich bei künftigen Explorationsaktivitäten im Gebiet Rajaplot auf Bereiche zu konzentrieren, in denen kartierte Scherstrukturen mit wichtigen litho-stratigraphischen Horizonten interagieren bzw. diese durchschneiden. Über diesen hypothetischen erzbildenden Umgebungen werden sowohl geochemische Boden- und unterirdische Probenahmen als auch geophysikalische EM-Vermessungen durchgeführt, um Bohrziele für die weitere Exploration der Gold-Kobalt-Mineralisierung im Umfeld des Gebiets Rajapalot zu entwickeln und gleichzeitig nach Erweiterungen im Randbereich der Mineralisierung des aktuellen Ressourcenbestands zu suchen. Mawson geht davon aus, dass die erschlossenen Ziele anschließend im Rahmen der geplanten Winter-Bohrkampagne 2025 anhand von Bohrungen erprobt werden.Die Gold-Kobalt-Mineralisierung bei Rajapalot wurde erstmals vom früheren Eigentümer Mawson Gold Ltd. (damals Mawson Resources Ltd.) im Jahr 2012 durch die Entnahme von Proben aus an der Oberfläche zutage tretendem sulfidhaltigem Gestein entdeckt. Diese erste Entdeckung wurde sofort anhand von Bohrungen erprobt, was zur Abgrenzung der heute als Palokas bezeichneten Lagerstätte führte. In den darauffolgenden zehn Jahren wurden Kernbohrungen über etwa 100.000 Meter niedergebracht, die in der Erstellung der aktuellen PEA gipfelten. Im Rahmen der PEA wurde eine Ressource von insgesamt 867 Tsd. oz Gold und 4.311 Tonnen Kobalt in der Kategorie vermutet berechnet, also 9,78 Mio. t mit 2,8 g/t Gold und 441 ppm Kobalt. Aus geologischer Sicht handelt es sich bei der Lagerstätte Rajapalot um eine Lagerstätte des orogenen Typs, wobei die Mineralisierung in der aus dem Paläoproterozoikum stammenden Kivalo-Gruppe des Grünsteingürtels Peräpohja lagert. In Nordfinnland befinden sich mehrere ertragreiche Goldlagerstätten des orogenen Typs, darunter die von Agnico-Eagle betriebene Mine Kittila (Fördermenge von 2 Mio. oz Au und 3,5 Mio. oz Au in der Kategorie der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven, nämlich 26.925 Tsd. t mit 4,14 g/t Au) und die Lagerstätte Ikkari von Rupert Resources (4 Mio. oz Au in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen, nämlich 58.430 Tsd. t mit 2,18 g/t Au), die sich derzeit noch in der Erschließungsphase befindet (siehe nachstehende Abbildung 2, Lageplan von Finnland).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76598/Mawson_082124_DEPRcom.002.pngAbbildung 2) Lageplan von Finnland, die den Standort des Projekts Rajapalot von Mawson Finland im Verhältnis zu den Standorten anderer großer Minen und Erschließungsprojekte zeigt, die derzeit in Finnland aktiv sind.Die hierin enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen über das in Finnland gelegene Projekt Rajapalot stammen aus der PEA, die für das Unternehmen von Christopher Bray, BEng (Bergbau), MAusIMM(CP), Mitarbeiter von SRK Consulting (UK) Limited, Ove Klavér, MSc (Geologie), Eur.Geol, FAMMP, Mitarbeiter von GeoPool Oy, Eemeli Rantala, MSc (Geologie), P.Geo., Mitarbeiter von AFRY Finland Oy, Craig Brown, B.E. (Chem), GradDipGeosci, FAusIMM, Mitarbeiter von Resources Engineering & Management Pty Ltd, und Mathieu Gosselin, P.Eng., Mitarbeiter von Gosselin Mining AB, angefertigt wurde. Die PEA wurde in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Dr. Thomas Fromhold, einem Mitarbeiter von Fromhold Geoconsult AB und Mitglied des Australian Institute of Geosciences (MAIG, Mitgliedschaftsnummer 8838), geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Fromhold ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101.Die PEA basiert auf technischen Daten, Dokumenten, Berichten und Informationen, die von Mawson Oy, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, zur Verfügung gestellt wurden, darunter Kopien von Konzessionsanträgen und den entsprechenden Genehmigungsunterlagen, historische Explorations- und Bohrberichte sowie interne Berichte von Mitarbeitern und Beratern/Auftragnehmern von Mawson Oy. Die spezifischen Berichte, die die Grundlage für die PEA bilden, sind in Abschnitt 27 der PEA aufgeführt. In der PEA werden u.a. die Datenüberprüfung und zusätzliche Explorationsinformationen, die für die hierin enthaltenen technischen Informationen relevant sind, erörtert. Mawson Finland Ltd. ist ein im Explorationsstadium befindliches Bergbauerschließungsunternehmen, das dem Erwerb und der Exploration von Edel- und Basismetallkonzessionen in Finnland nachgeht. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Gold und Kobalt. Das Unternehmen hält derzeit eine 100%ige Beteiligung am Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland. Das Konzessionsgebiet Rompas-Rajapalot besteht aus 11 erteilten Explorationsgenehmigungen mit 10.204 Hektar Fläche sowie 2 beantragten Explorationsgenehmigungen und einem Gebiet, für das eine Reservierung angemeldet wurde, und erstreckt sich über insgesamt 40.496 Hektar. In Finnland werden alle Aktivitäten über Mawson Oy, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, abgewickelt. Das Unternehmen wird vor Ort aktiv von seinen finnischen Mitarbeitern vertreten, die enge Verbindungen zu den Gemeinden von Rajapalot unterhalten.Zusätzliche Unterlagen, einschließlich der Finanzberichte des Unternehmens, technischer Berichte, Pressemeldungen und anderer Informationen, können unter mawsonfinland.com oder auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.Bitte kontaktieren Sie: Neil MacRae, Executive Chairman, unter neil@mawsonfinland.com oder +1 (778) 999-4653, oder Noora Ahola, Chief Executive Officer, unter nahola@mawson.fi oder +358 (505) 213-515.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder genehmigt.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen), die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Informationen können durch Begriffe wie glaubt, antizipiert, erwartet, schätzt, zielt ab, kann, könnte, würde, wird, muss oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Informationen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und das Management des Unternehmens sie unter anderem aufgrund des Inhalts der PEA für angemessen hält, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, den erwarteten Erhalt von Untersuchungsergebnissen oder anderen Explorationsergebnissen und deren Auswirkungen auf das Unternehmen, potenzielle Mineralisierungen an der Peripherie der bestehenden Rajapalot-Ressource oder anderswo, die erwartete Bekanntgabe von Untersuchungs- oder anderen Explorationsergebnissen und deren Zeitplan, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Minenerschließungspläne, einschließlich Bohrungen, Bodenproben, geophysikalische und geochemische Arbeiten, die erwartete Suche nach zusätzlichen Explorationszielen und deren Ergebnisse, das Vorhandensein, der Standort und die Ergebnisse der Suche nach einer hypothetischen erzbildenden Umgebung, der potenzielle Erwerb eines Konzessionsgebiets durch das Unternehmen, das Wachstumspotenzial der Ressource Rajapalot, alle Werte, Schätzungen und Erwartungen, die aus der PEA abgeleitet wurden oder auf dieser basieren, sowie Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem: Änderungen in der Branche oder der allgemeinen Wirtschaftslage, die das Unternehmen dazu veranlassen könnten, seine Explorationspläne anzupassen oder ganz zu streichen, das Scheitern der Identifizierung hypothetischer erzbildender Umgebungen oder das Scheitern solcher identifizierter Umgebungen, aussagekräftige Ergebnisse zu liefern, das Scheitern der Identifizierung von Mineralressourcen oder zusätzlichen Explorationszielen, das Scheitern der Umwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven, das Scheitern des Erhalts der Ergebnisse abgeschlossener Proben oder anderer Explorationsarbeiten, schlechte Explorationsergebnisse, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige und unsichere Natur der PEA, der vorläufige und unsichere Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung der erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen, politische Risiken, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, Änderungen auf den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, sowie die sonstigen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, und jene Risiken, die in den auf SEDAR+ veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.