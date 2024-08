Dow-Jones-Bullenmärkte und der Anleihemarkt

Der Dow Jones sieht in seinem nachstehenden BEV-Chart nicht sehr danach aus, aber er schloss die letzte Woche nur 1,31% von seinem letzten Allzeithoch entfernt. Etwas, das am Montag, dem 5. August, noch unwahrscheinlich erschien, als der ehrwürdige Dow mit einem BEV von -6,06% schloss, an einem Tag, an dem die globalen Aktienmärkte aufgrund schlechter Nachrichten über die Auflösung des Yen-Carry-Trade zusammenschmolzen.Glauben Sie nicht, dass dies nicht wieder passieren könnte, wenn der Dow Jones und der Rest des globalen Aktienmarktes weiter in die Tiefe stürzen und nicht nur 6% von ihren Allzeithochs verlieren. Ich kann Ihnen garantieren, dass dies eines Tages geschehen wird; ich weiß nur nicht, wann es geschehen wird.Dieser BEV-Chart für den Dow Jones geht bis Januar 2006 zurück, also fast 20 Jahre lang. Und wenn man es genau betrachtet, machen die täglichen Abschlüsse in der Scoring-Position (-0,01% bis -4,99%) etwa die Hälfte aller täglichen Abschlüsse seit Ende 2005 aus. So stieg der Dow Jones von 10.847 Punkten am 03. Januar 2006 auf 41.198 Punkte am 17. Juli 2024, was einem Anstieg von 280% in den letzten achtzehn Jahren entspricht. Nicht schlecht für einen Haufen altmodischer, dividendenstarker Blue-Chip-Aktien, aber weit entfernt von den 680%, die der NASDAQ Composite mit seinem Schwerpunkt auf Hightech im gleichen Zeitraum zugelegt hat.Aber die Dinge, wie sie jetzt sind, sind weit von dem entfernt, was sie vor vielen Jahrzehnten waren. Das Schöne an einer BEV-Darstellung (Bear's Eye View), bei der jedes neue Allzeithoch (auch bekannt als BEV-Nullpunkt = 0,00%) nur als 0,00% registriert wird und jeder Tagesschlusskurs, der kein neues Allzeithoch darstellt, als prozentualer Rücksetzer vom vorherigen BEV-Nullpunkt registriert wird, ermöglicht die Erstellung einer Häufigkeitstabelle, wie die beiden unten dargestellten Freq-Tabellen.Nachfolgend finden Sie eine Aufzeichnung aller täglichen BEV-Schlussstände des Dow Jones seit dem 02. Januar 1900 (124 Jahre), jedoch mit einer Unterbrechung Ende Juni 1990. Warum Juni 1990? Das war ungefähr der Zeitpunkt, an dem Alan Greenspan, der idiotische Primat des FOMC, begann, seine erste von drei massiven Blasen auf dem Markt aufzublasen, die NASDAQ-Hightech-Blase.Auf der linken Seite sehen wir 25.025 Dow-Jones-Tagesabschlüsse vom ersten NYSE-Handelstag des 20. Jahrhunderts bis zum 29. Juni 1990. Um zu sehen, wie bullisch ein beliebiger Zeitraum in der Marktgeschichte ist, addieren wir die Prozentsätze der Tage für die Zeilen 0,00% und -0,0001%, denn wenn ein Markt in die Geschichte eintritt, sammeln sich seine täglichen BEV-Werte in diesen beiden Zeilen.Von 1900 bis 1990 erreichte der Dow Jones neunzig Jahre lang bei 19,79% seiner täglichen Schlusskurse entweder neue Allzeithochs (0%-Reihe) oder schloss in der Punkterangliste (-0,0001%-Reihe). Von 1900 bis 1990 erreichte der Dow Jones also an einem von fünf Handelstagen entweder ein neues Allzeithoch oder schloss in der Scoring-Position, aus der neue Allzeithochs hervorgehen.Was für ein Unterschied in den nächsten 34 Jahren. Auf der rechten Seite der obigen Tabelle sehen wir die 8.597 täglichen BEV-Schlusskurse des Dow Jones vom 02. Juli 1990 bis zum Ende dieser Woche. Wenn man die Prozentsätze in den oberen beiden Zeilen addiert, hat der Dow Jones seit Juli 1990 an 49,99% seiner 8.597 Börsentage an der NYSE entweder ein neues Allzeithoch erreicht oder in der Scoring-Position geschlossen.Das bedeutet, dass der Dow Jones an einem von zwei Tagen seit Juli 1990 entweder ein neues Allzeithoch erreichte oder in einer Punkterangposition schloss. Dies ist ein gewaltiger Unterschied im Dow Jones im Vergleich zu den Tagen vor Juli 1990. Wenn ich mir die obigen Tabellen ansehe, komme ich zu dem Schluss, dass sich der Aktienmarkt derzeit in einem historischen Bullenmarkt befindet, ein historischer Bullenmarkt, auf den eines Tages ein ebenso historischer Bärenmarkt folgen muss - ein Marktereignis, an dem ich nicht teilhaben möchte.Als nächstes sehen Sie den Dow Jones in Tagesbalken. Der Dow Jones hat sich von seinen Tiefstständen vom 5. August gut erholt. Wird er nun seinen Höchststand von vor drei Wochen erreichen und dann zu neuen Allzeithochs aufsteigen? Machen wir es uns einfach: Solange der Dow Jones über seiner BEV -5%-Linie (in Scoring-Position) bleibt, ist es am besten, wenn er weiterhin neue Allzeithochs erreicht. Das bedeutet nicht, dass er von hier aus ohne ein paar Rückschläge weiter steigen wird, obwohl das durchaus möglich wäre.Wir müssen Folgendes im Auge behalten: "Ein Grund dafür, dass Monsterrückgänge jetzt weniger wahrscheinlich sind, ist, dass die Anleger etwas erkannt haben, was sie 1987 nicht wussten: Die Federal Reserve ist auf ihrer Seite." - Andrew Bary, Barron's Ausgabe vom 15. Oktober 2007Das einzige Problem mit dem obigen Zitat ist, dass Bary diese Beobachtung in der Barron's-Ausgabe machte, in der der Höhepunkt des Bullenmarktes bei den Subprime-Hypotheken im Dow Jones veröffentlicht wurde: 11.722. Dennoch hatte er Recht, denn das QE1 der Federal Reserve vierzehn Monate später markierte den Tiefpunkt des zweitstärksten Bärenmarktrückgangs (54%) in der Geschichte des Dow Jones.Solange die Idioten im FOMC nicht beschließen, den Markt seinen eigenen Kräften zu überlassen, sollten wir davon ausgehen, dass sie die überhöhten Bewertungen dieses Marktes weiterhin aufrechterhalten werden - überhöht. Es wird interessant sein zu sehen, wie der Dow Jones in den unten stehenden Tagesbalken aussehen wird. Dow Jones bei 50.000? Und dann vielleicht doch nicht.